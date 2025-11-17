logo

Общество события Сеть всколыхнула новое фото украинской крылатой ракеты «Фламинго»
commentss НОВОСТИ Все новости

Сеть всколыхнула новое фото украинской крылатой ракеты «Фламинго»

Появилось новое фото украинской крылатой ракеты "Фламинго", созданной при поддержке граждан Чехии

17 ноября 2025, 17:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В сети обнародовали новое изображение украинской крылатой ракеты "Фламинго" — один из самых ожидаемых проектов, на который собирала средства чешская общественная инициатива Darek pro Putina. Фото опубликовал фотограф агентства Associated Press Ефрем Лукацкий, зафиксировав ракету крупным планом с нанесенными символами и надписями.

Сеть всколыхнула новое фото украинской крылатой ракеты «Фламинго»

Украинская крылатая ракета «Фламинго»

Фламинго стала публичным символом международной поддержки Украины, поскольку деньги на производство ракеты собирали обычные чехи. На корпусе ракеты нанесена надпись Dana 1 — это посвящение Дани Драбовой, известной чешской ядерной физикине и активной стороннице помощи Украине, которая недавно умерла. Рядом с надписью изображен розовый фламинго — эмблема, ставшая неформальным знаком проекта и одновременно символом его названия.

В материале AP отмечается, что стоимость одной такой крылатой ракеты составляет около 500 тысяч долларов. Проект привлек внимание не только из-за самого факта сбора средств гражданами другого государства, но и из-за того, что "Фламинго" — это одно из направлений развития украинских высокоточных ударных систем, которые постепенно выходят на новый уровень благодаря международному сотрудничеству и поддержке партнеров.

Появление нового фото стало очередным подтверждением того, что проект двигается вперед и остается в поле внимания международных медиа. В то же время, это информационное напоминание о важности вкладов гражданских инициатив, которые способны существенно усиливать оборонные возможности Украины.

Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=25791516860454768&set=a.220497057983433&locale=ru_RU
