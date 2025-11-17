Сеть всколыхнула новое фото украинской крылатой ракеты «Фламинго»

В сети обнародовали новое изображение украинской крылатой ракеты "Фламинго" — один из самых ожидаемых проектов, на который собирала средства чешская общественная инициатива Darek pro Putina. Фото опубликовал фотограф агентства Associated Press Ефрем Лукацкий, зафиксировав ракету крупным планом с нанесенными символами и надписями.

Фламинго стала публичным символом международной поддержки Украины, поскольку деньги на производство ракеты собирали обычные чехи. На корпусе ракеты нанесена надпись Dana 1 — это посвящение Дани Драбовой, известной чешской ядерной физикине и активной стороннице помощи Украине, которая недавно умерла. Рядом с надписью изображен розовый фламинго — эмблема, ставшая неформальным знаком проекта и одновременно символом его названия.

В материале AP отмечается, что стоимость одной такой крылатой ракеты составляет около 500 тысяч долларов. Проект привлек внимание не только из-за самого факта сбора средств гражданами другого государства, но и из-за того, что "Фламинго" — это одно из направлений развития украинских высокоточных ударных систем, которые постепенно выходят на новый уровень благодаря международному сотрудничеству и поддержке партнеров.

Появление нового фото стало очередным подтверждением того, что проект двигается вперед и остается в поле внимания международных медиа. В то же время, это информационное напоминание о важности вкладов гражданских инициатив, которые способны существенно усиливать оборонные возможности Украины.

