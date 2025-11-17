logo_ukra

«Де ви були 6 років?»: Гончаренко вибухнув заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

«Де ви були 6 років?»: Гончаренко вибухнув заявою

Гончаренко розкритикував мовчання політичних еліт щодо корупційних скандалів останніх років

17 листопада 2025, 16:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що нинішня хвиля гучних антикорупційних звинувачень лише оголила проблему, про яку у владних колах знали роками, але воліли не помічати. За його словами, значна частина політичного середовища була обізнана про вплив окремих неформальних "смотрящих", існування офісів, пов’язаних із бізнес-групами, та інші неофіційні механізми впливу, але майже ніхто публічно не реагував.

«Де ви були 6 років?»: Гончаренко вибухнув заявою

Гончаренко про корупцію в Україні

Гончаренко наголошує, що протягом шести років багато представників влади та політичної еліти уникали публічних заяв або розслідувань, адже були задоволені сформованою системою призначень і взаємних домовленостей. Він стверджує, що окремі деталі могли бути невідомі, але загальна картина була зрозумілою для значної частини політичного кола.

Депутат підкреслює, що неодноразово намагався привернути увагу НАБУ та парламенту до ситуації, однак не отримував підтримки. На його думку, нинішні гучні заяви з боку політиків — це спроба дистанціюватися від системи, яку багато хто роками не критикував.

Гончаренко вважає, що "гра в мовчанку" призвела до нинішнього суспільного шоку та до того, що політичні актори тепер намагаються перевести себе в статус опозиціонерів на тлі скандалів, які стали публічними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в українському інформаційному просторі сьогодні шириться твердження про те, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито виїхав за кордон та відмовляється повертатися в Україну. Хвиля спекуляцій з’явилася на тлі заяв про недостатність антикорупційних дій та дискусій щодо перевірок в оборонному секторі, що посилило інформаційний шум навколо теми.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50917
