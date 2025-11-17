«Где вы были 6 лет?»: Гончаренко взорвался заявлением

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что нынешняя волна громких антикоррупционных обвинений лишь обнажила проблему, о которой во властных кругах знали годами, но предпочитали не замечать. По его словам, значительная часть политической среды была осведомлена о влиянии отдельных неформальных "смотрящих", существовании офисов, связанных с бизнес-группами, и других неофициальных механизмов влияния, но почти никто публично не реагировал.

Гончаренко про коррупцию в Украине

Гончаренко отмечает, что в течение шести лет многие представители власти и политической элиты избегали публичных заявлений или расследований, ведь были удовлетворены сложившейся системой назначений и взаимных договоренностей. Он утверждает, что отдельные детали могли быть неизвестны, но общая картина была понятна значительной части политического круга.

Депутат подчеркивает, что не раз пытался привлечь внимание НАБУ и парламента к ситуации, однако не получал поддержки. По его мнению, нынешние громкие заявления со стороны политиков — это попытка дистанцироваться от системы, которую многие годы не критиковали.

Гончаренко считает, что "игра в молчание" привела к нынешнему общественному шоку и тому, что политические актеры теперь пытаются перевести себя в статус оппозиционеров на фоне ставших публичными скандалов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в украинском информационном пространстве сегодня ширится утверждение о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров якобы уехал за границу и отказывается возвращаться в Украину. Волна спекуляций появилась на фоне заявлений о недостаточности антикоррупционных действий и дискуссий по поводу проверок в оборонном секторе, что усилило информационный шум вокруг темы.