logo_ukra

BTC/USD

94571

ETH/USD

3146.71

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали «Втеча» Рустема Умєрова за кордон: що пишуть офіційні джерела
commentss НОВИНИ Всі новини

«Втеча» Рустема Умєрова за кордон: що пишуть офіційні джерела

У ЦПД спростували фейк про нібито «втечу» Рустема Умєрова за кордон

17 листопада 2025, 16:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В українському інформаційному просторі сьогодні шириться твердження про те, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито виїхав за кордон та відмовляється повертатися в Україну. Хвиля спекуляцій з’явилася на тлі заяв про недостатність антикорупційних дій та дискусій щодо перевірок в оборонному секторі, що посилило інформаційний шум навколо теми.

«Втеча» Рустема Умєрова за кордон: що пишуть офіційні джерела

Чутки щодо Рустема Умєрова

Петро Андрющенко припускає, що ця інформація йде від Анатолія Шарія, який займається російською пропагандою. 

Центр протидії дезінформації офіційно спростував ці повідомлення. У ЦПД пояснили, що Умєров перебуває у запланованому офіційному відрядженні — зараз він працює у США, де проводить серію консультацій та зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. За даними Центру, він залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує поставлені завдання та бере участь у вирішенні ключових питань безпеки, оборони та гуманітарної політики.

У відомстві закликали громадськість та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та фактично підсилюють інформаційні операції проти України. У ЦПД нагадують, що актуальна офіційна інформація щодо посадовців публікується лише на перевірених державних ресурсах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ударна авіаносна група Сполучених Штатів на чолі з флагманом — авіаносцем USS Gerald R. Ford — зайшла в Карибське море, пройшовши протоку Анегада. Про це повідомили Військово-морські сили США.
Gerald R. Ford — найбільший та найсучасніший авіаносець у світі, здатний нести десятки бойових літаків і забезпечувати тривалі операції у відкритому морі. На борту перебувають понад 4 тисячі військових моряків, а сама група включає кілька есмінців та кораблів підтримки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16235
Теги:

Новини

Всі новини