«Втеча» Рустема Умєрова за кордон: що пишуть офіційні джерела

В українському інформаційному просторі сьогодні шириться твердження про те, що секретар РНБО Рустем Умєров нібито виїхав за кордон та відмовляється повертатися в Україну. Хвиля спекуляцій з’явилася на тлі заяв про недостатність антикорупційних дій та дискусій щодо перевірок в оборонному секторі, що посилило інформаційний шум навколо теми.

Чутки щодо Рустема Умєрова

Петро Андрющенко припускає, що ця інформація йде від Анатолія Шарія, який займається російською пропагандою.

Центр протидії дезінформації офіційно спростував ці повідомлення. У ЦПД пояснили, що Умєров перебуває у запланованому офіційному відрядженні — зараз він працює у США, де проводить серію консультацій та зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. За даними Центру, він залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує поставлені завдання та бере участь у вирішенні ключових питань безпеки, оборони та гуманітарної політики.

У відомстві закликали громадськість та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та фактично підсилюють інформаційні операції проти України. У ЦПД нагадують, що актуальна офіційна інформація щодо посадовців публікується лише на перевірених державних ресурсах.

