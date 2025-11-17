logo

«Побег» Рустема Умерова за границу: пять пишут официальные источники
НОВОСТИ

«Побег» Рустема Умерова за границу: пять пишут официальные источники

В ЦПИ опровергли фейк о якобы «бегстве» Рустема Умерова за границу

17 ноября 2025, 16:19
Автор:
Ткачова Марія

В украинском информационном пространстве сегодня ширится утверждение о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров якобы уехал за границу и отказывается возвращаться в Украину. Волна спекуляций появилась на фоне заявлений о недостаточности антикоррупционных действий и дискуссий по поводу проверок в оборонном секторе, что усилило информационный шум вокруг темы.

«Побег» Рустема Умерова за границу: пять пишут официальные источники

Слухи по поводу Рустема Умерова

Петр Андрющенко предполагает, что эта информация идет от занимающегося российской пропагандой Анатолия Шария.

Центр противодействия дезинформации официально опроверг эти сообщения. В ЦПИ объяснили, что Умеров находится в запланированной официальной командировке — сейчас он работает в США, где проводит серию консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины. По данным Центра, он остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет поставленные задачи и принимает участие в решении ключевых вопросов безопасности, обороны и гуманитарной политики.

В ведомстве призвали общественность и медиа не распространять непроверенные сообщения, вводящие общество в заблуждение и фактически усиливающие информационные операции против Украины. В ЦПИ напоминают, что актуальная официальная информация о должностных лицах публикуется только на проверенных государственных ресурсах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в дарная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с флагманом — авианосцем USS Gerald R. Ford — зашла в Карибское море, пройдя пролив Анегада. Об этом сообщили военно-морские силы США.
Gerald R. Ford — самый крупный и современный авианосец в мире, способный нести десятки боевых самолетов и обеспечивать длительные операции в открытом море. На борту находятся более 4 тысяч военных моряков, а сама группа включает несколько эсминцев и кораблей поддержки.



Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16235
