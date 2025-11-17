«Побег» Рустема Умерова за границу: пять пишут официальные источники

В украинском информационном пространстве сегодня ширится утверждение о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров якобы уехал за границу и отказывается возвращаться в Украину. Волна спекуляций появилась на фоне заявлений о недостаточности антикоррупционных действий и дискуссий по поводу проверок в оборонном секторе, что усилило информационный шум вокруг темы.

Слухи по поводу Рустема Умерова

Петр Андрющенко предполагает, что эта информация идет от занимающегося российской пропагандой Анатолия Шария.

Центр противодействия дезинформации официально опроверг эти сообщения. В ЦПИ объяснили, что Умеров находится в запланированной официальной командировке — сейчас он работает в США, где проводит серию консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины. По данным Центра, он остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет поставленные задачи и принимает участие в решении ключевых вопросов безопасности, обороны и гуманитарной политики.

В ведомстве призвали общественность и медиа не распространять непроверенные сообщения, вводящие общество в заблуждение и фактически усиливающие информационные операции против Украины. В ЦПИ напоминают, что актуальная официальная информация о должностных лицах публикуется только на проверенных государственных ресурсах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в дарная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с флагманом — авианосцем USS Gerald R. Ford — зашла в Карибское море, пройдя пролив Анегада. Об этом сообщили военно-морские силы США.

Gerald R. Ford — самый крупный и современный авианосец в мире, способный нести десятки боевых самолетов и обеспечивать длительные операции в открытом море. На борту находятся более 4 тысяч военных моряков, а сама группа включает несколько эсминцев и кораблей поддержки.

