США вводять у Кариби найпотужніший авіаносець

Ударна авіаносна група Сполучених Штатів на чолі з флагманом — авіаносцем USS Gerald R. Ford — зайшла в Карибське море, пройшовши протоку Анегада. Про це повідомили Військово-морські сили США.

США починає нову операцію проти наркокарателів

Gerald R. Ford — найбільший та найсучасніший авіаносець у світі, здатний нести десятки бойових літаків і забезпечувати тривалі операції у відкритому морі. На борту перебувають понад 4 тисячі військових моряків, а сама група включає кілька есмінців та кораблів підтримки.

За даними ВМС США, ця місія розпочалася після наказу міністра оборони Піта Хегсета. Він доручив авіаносній ударній групі виконувати президентську директиву, спрямовану на боротьбу з транснаціональними злочинними організаціями, контрабандою наркотиків і мережами, які фінансують наркоторгівлю та насильство у регіоні.

Операції проводяться у зоні відповідальності Південного командування США та спрямовані на посилення контролю за морськими шляхами в Карибському морі. Одне з головних завдань — зупинити морські маршрути наркотрафіку, якими картелі транспортують наркотики у США та Центральну Америку.

Американські військові пояснюють, що розміщення Gerald R. Ford у цьому регіоні підвищує можливості для розвідки, патрулювання та швидких операцій у разі виявлення загрози. Ударна група може оперативно блокувати морські судна, перехоплювати літаки та проводити спеціальні операції.

Це один із найбільш помітних кроків США в Карибському басейні за останні роки, що свідчить про посилення уваги Вашингтона до боротьби з наркокартелями та безпекою на південних підходах до країни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська гімнастка Анастасія Курашвілі здобула історичну перемогу для нашої країни — вона стала першою українкою, яка виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки. Змагання проходили в азербайджанській Гянджі, де 21-річна спортсменка з Сум очолила фінал індивідуального турніру.