США вводят в Карибы самый мощный авианосец

Ударная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с флагманом – авианосцем USS Gerald R. Ford – зашла в Карибское море, пройдя пролив Анегада. Об этом сообщили военно-морские силы США.

США начинают новую операцию против наркокарателей

Gerald R. Ford — самый крупный и современный авианосец в мире, способный нести десятки боевых самолетов и обеспечивать длительные операции в открытом море. На борту находятся более 4 тысяч военных моряков, а сама группа включает несколько эсминцев и кораблей поддержки.

По данным ВМС США, эта миссия началась после приказа министра обороны Пита Хегсета. Он поручил авианосной ударной группе выполнять президентскую директиву, направленную на борьбу с транснациональными преступными организациями, контрабандой наркотиков и сетями, финансирующими наркоторговлю и насилие в регионе.

Операции проводятся в зоне ответственности Южного командования США и направлены на усиление контроля морских путей в Карибском море. Одна из главных задач — остановить морские маршруты наркотрафика, по которым картели транспортируют наркотики в США и Центральную Америку.

Американские военные объясняют, что размещение Gerald R. Ford в этом регионе повышает возможности разведки, патрулирования и быстрых операций в случае обнаружения угрозы. Ударная группа может оперативно блокировать морские суда, перехватывать самолеты и проводить специальные операции.

Это один из наиболее заметных шагов США в Карибском бассейне за последние годы, что свидетельствует об усилении внимания Вашингтона к борьбе с наркокартелями и безопасностью южных подходов к стране.

