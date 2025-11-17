Главное управление разведки обнародовало новый перехваченный диалог жителей пограничной части Белгородской области, где местные жители обсуждают последствия боевых действий и пожары на инфраструктурных объектах региона. В разговоре говорится, что значительная часть разрушений вызвана не только войной против Украины, но и действиями российской авиации, которая регулярно сбрасывает неуправляемые авиабомбы неподалеку от населенных пунктов.

Атака россиян на Белгородскую область

По словам собеседницы, за последние одиннадцать дней российские бомбардировщики уже сбросили восемь авиабомб на территорию Белгородской области. Это подтверждает тенденцию, которую украинская разведка фиксирует не в первый раз: часть российских боеприпасов из-за низкой точности и технических недостатков не выходит на заданный курс, отклоняется во время полета и падает на жилые районы или инфраструктуру самой РФ.

В ГУР объясняют, что российские самолеты продолжают использовать авиабомбы с модулями планирования и коррекции, активно применяемыми против украинских городов. Однако нехватка технологической надежности приводит к тому, что отдельные боеприпасы попадают по территории Белгородщины, создавая угрозы гражданскому населению и провоцируя новые чрезвычайные ситуации.

Украинская разведка отмечает, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам Украины, и что каждое военное преступление против украинского народа получит свой ответ.

