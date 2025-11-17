logo

BTC/USD

92690

ETH/USD

3054.73

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Неожиданно: россияне закидывают авиабомбами Белгородскую область
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданно: россияне закидывают авиабомбами Белгородскую область

ГУР перехватило разговор, где жители Белгородщины жалуются на авиабомбы, которые российская армия сбрасывает на собственную территорию

17 ноября 2025, 19:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главное управление разведки обнародовало новый перехваченный диалог жителей пограничной части Белгородской области, где местные жители обсуждают последствия боевых действий и пожары на инфраструктурных объектах региона. В разговоре говорится, что значительная часть разрушений вызвана не только войной против Украины, но и действиями российской авиации, которая регулярно сбрасывает неуправляемые авиабомбы неподалеку от населенных пунктов.

Неожиданно: россияне закидывают авиабомбами Белгородскую область

Атака россиян на Белгородскую область

По словам собеседницы, за последние одиннадцать дней российские бомбардировщики уже сбросили восемь авиабомб на территорию Белгородской области. Это подтверждает тенденцию, которую украинская разведка фиксирует не в первый раз: часть российских боеприпасов из-за низкой точности и технических недостатков не выходит на заданный курс, отклоняется во время полета и падает на жилые районы или инфраструктуру самой РФ.

В ГУР объясняют, что российские самолеты продолжают использовать авиабомбы с модулями планирования и коррекции, активно применяемыми против украинских городов. Однако нехватка технологической надежности приводит к тому, что отдельные боеприпасы попадают по территории Белгородщины, создавая угрозы гражданскому населению и провоцируя новые чрезвычайные ситуации.

Украинская разведка отмечает, что Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам Украины, и что каждое военное преступление против украинского народа получит свой ответ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в сети обнародовали новое изображение украинской крылатой ракеты "Фламинго" — один из самых ожидаемых проектов, на который собирала средства чешская общественная инициатива Darek pro Putina. Фото опубликовал фотограф агентства Associated Press Ефрем Лукацкий, зафиксировав ракету крупным планом с нанесенными символами и надписями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7325
Теги:

Новости

Все новости