Необхідно ізолювати Росію: Шмигаль звернувся до МАГАТЕ

Україна закликає Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ініціювати жорсткі кроки проти Росії через системні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та загрози ядерній безпеці.

Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, йдеться про необхідність міжнародної ізоляції РФ і призупинення її участі в МАГАТЕ. Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з генеральним директором агентства Рафаелем Гроссі, повідомляє пресслужба Міненерго.

Шмигаль і Гроссі заслухали звіти керівників місій МАГАТЕ, які працюють на українських атомних електростанціях. За словами міністра, російські війська регулярно обстрілюють енергетичні об’єкти, зокрема підстанції, що мають критичне значення для стабільної та безпечної роботи АЕС.

Крім того, російські ракети й безпілотники неодноразово пролітали поблизу або над ядерними об’єктами, що, за оцінкою української сторони, є свідомою тактикою ядерного залякування.

У зв’язку з цим Київ наполягає, що агентство має скористатися своїми повноваженнями для посилення тиску на державу, яка створює ризики глобальної катастрофи.

"Агентство має порушити питання повної міжнародної ізоляції росії та призупинення її прав як держави-члена, дії якого загрожують глобальною катастрофою та суперечать самій меті МАГАТЕ", — наголосив Шмигаль.

Україна також звернулася до агентства з проханням донести інформацію про порушення Росією норм ядерної та радіаційної безпеки до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН та ініціювати застосування відповідних міжнародних санкцій.

Як повідомляв портал "Коментарі", ситуація в енергосистемі України вранці 23 січня суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

Головна причина такої ситуації — масовані ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. У компанії заявили, що енергосистема все ще оговтується від завданих ударів.