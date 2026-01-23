Ситуація в енергосистемі різко ускладнилась: термінова заява Укренерго

Ситуація в енергосистемі України вранці 23 січня суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

В Україні застосовано аварійні відключення світла. Фото: з відкритих джерел

Головна причина такої ситуації — масовані ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

У компанії заявили, що енергосистема все ще оговтується від завданих ударів.

"Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт. Чому це стається? Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери вимушені були застосувати аварійні відключення.

"Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу. Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів", — зазначили в Укренерго.

Енергетики також просять українців споживати сьогодні електроенергію максимально раціонально.

Як повідомляв портал "Коментарі", міністр енергетики Денис Шмигаль доручив "Укренерго" скоротити тривалість відключень електроенергії в найпроблемніших регіонах шляхом збільшення імпорту, будівництва нових ліній електропередач та покращення пропускної здатності мереж.

Однак, як зазначив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, у короткостроковій перспективі суттєвого зростання імпорту з ЄС очікувати не варто. За його словами, восени 2025 року Україні дозволяли імпортувати до 2150 МВт, що приблизно відповідає потужності одного енергоблоку Хмельницької АЕС. Після тривалих переговорів ЄС погодив додаткові 200 МВт, але це не змінює ситуацію кардинально.