Ситуация в энергосистеме резко усложнилась: срочное заявление Укрэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины утром 23 января существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.

В Украине применены аварийные отключения света. Фото: из открытых источников

Главная причина такой ситуации – массированные ракетно-дроновые атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В компании заявили, что энергосистема все еще приходит в себя от нанесенных ударов.

"Сегодня утром ситуация усложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт. Почему это происходит? Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предварительных повреждений и разрушений – уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и нуждаются в остановке для ремонта", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что для того, чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточений, угрожающих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры вынуждены были применить аварийные отключения.

"Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть. Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит упразднить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов", — отметили в Укрэнерго.

Энергетики просят украинцев потреблять сегодня электроэнергию максимально рационально.

Как сообщал портал "Комментарии", министр энергетики Денис Шмигаль поручил "Укрэнерго" сократить продолжительность отключений электроэнергии в самых проблемных регионах путем увеличения импорта, строительства новых линий электропередач и улучшения пропускной способности сетей.

Однако, как отметил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, в краткосрочной перспективе существенного роста импорта из ЕС не стоит ожидать. По его словам, осенью 2025 года Украине разрешали импортировать до 2150 МВт, что примерно соответствует мощности одного энергоблока Хмельницкой АЭС. После длительных переговоров ЕС согласовал дополнительные 200 МВт, но это не изменяет ситуацию кардинально.