Необходимо изолировать Россию: Шмигаль обратился к МАГАТЭ

Украина призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) инициировать жесткие шаги против России из-за системных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и угрозы ядерной безопасности.

Денис Шмигаль. Фото: из открытых источников

В частности, речь идет о необходимости международной изоляции РФ и приостановлении ее участия в МАГАТЭ. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмигаль по итогам встречи с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Шмигаль и Гросси заслушали отчеты руководителей миссий МАГАТЭ, работающих на украинских атомных электростанциях. По словам министра, российские войска регулярно обстреливают энергетические объекты, в частности, подстанции, имеющие критическое значение для стабильной и безопасной работы АЭС.

Кроме того, российские ракеты и беспилотники неоднократно пролетали мимо или над ядерными объектами, что, по оценке украинской стороны, является сознательной тактикой ядерного устрашения.

В этой связи Киев настаивает, что агентство должно воспользоваться своими полномочиями для усиления давления на государство, создающее риски глобальной катастрофы.

"Агентство должно поднять вопрос полной международной изоляции России и приостановления ее прав как государства-члена, действия которого угрожают глобальной катастрофой и противоречат самой цели МАГАТЭ", — подчеркнул Шмигаль.

Украина также обратилась в агентство с просьбой донести информацию о нарушении Россией норм ядерной и радиационной безопасности в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН и инициировать применение соответствующих международных санкций.

Как сообщал портал "Комментарии", ситуация в энергосистеме Украины утром 23 января существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.

Главная причина такой ситуации — массированные ракетно-дроновые атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго. В компании заявили, что энергосистема все еще приходит в себя от нанесенных ударов.