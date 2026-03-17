Неможливо читати без сліз: за що рф на Запоріжжі посадила за ґрати бабусю

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти засудили 68-річну місцеву мешканку до 11 років позбавлення волі.

На Запоріжжі рф засудила пенсіонерку за донати на ЗСУ

Йдеться про Галину Бехтер із села Плодорідне Мелітопольського району.

За версією російського "слідства", у липні 2023 року жінка нібито скористалася мобільним застосунком українського банку та переказала кошти на підтримку Збройних сил України.

У ФСБ Росії такі дії кваліфікували як "надання фінансової допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки РФ" за статтею 275 Кримінального кодексу Росії.

На підставі цього їй винесли вирок — 11 років ув’язнення.

Подібні випадки переслідування цивільних на тимчасово окупованих територіях за підтримку України або зв’язки з нею фіксуються регулярно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне було завдано удару безпілотниками по полігону МВС РФ.

За наявною інформацією, атака сталася 28 лютого під час проведення навчальних стрільб для співробітників ОМВС "Гола Пристань". Унаслідок першого удару загинули п’ятеро представників російської поліції, ще щонайменше шестеро отримали поранення. Серед загиблих — офіцери різних підрозділів, зокрема заступник начальника ОМВС "Гола Пристань". Після першого удару на місце події прибуло керівництво підрозділу. Орієнтовно через пів години було завдано повторного удару безпілотником, унаслідок якого важкі поранення отримав начальник ОМВС. Також повідомляється про поранення дитини — 11-річного сина одного з керівників підрозділу, який перебував у районі полігону.

