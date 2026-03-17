logo_ukra

BTC/USD

74558

ETH/USD

2328.49

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Неможливо читати без сліз: за що рф на Запоріжжі посадила за ґрати бабусю
commentss НОВИНИ Всі новини

Неможливо читати без сліз: за що рф на Запоріжжі посадила за ґрати бабусю

Окупанти засудили 68-річну жінку на 11 років за «донат» ЗСУ на Запоріжжі

17 березня 2026, 22:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти засудили 68-річну місцеву мешканку до 11 років позбавлення волі.

Неможливо читати без сліз: за що рф на Запоріжжі посадила за ґрати бабусю

На Запоріжжі рф засудила пенсіонерку за донати на ЗСУ

Йдеться про Галину Бехтер із села Плодорідне Мелітопольського району.

За версією російського "слідства", у липні 2023 року жінка нібито скористалася мобільним застосунком українського банку та переказала кошти на підтримку Збройних сил України.

У ФСБ Росії такі дії кваліфікували як "надання фінансової допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки РФ" за статтею 275 Кримінального кодексу Росії.

На підставі цього їй винесли вирок — 11 років ув’язнення.

Подібні випадки переслідування цивільних на тимчасово окупованих територіях за підтримку України або зв’язки з нею фіксуються регулярно.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне було завдано удару безпілотниками по полігону МВС РФ.
За наявною інформацією, атака сталася 28 лютого під час проведення навчальних стрільб для співробітників ОМВС "Гола Пристань". Унаслідок першого удару загинули п’ятеро представників російської поліції, ще щонайменше шестеро отримали поранення. Серед загиблих — офіцери різних підрозділів, зокрема заступник начальника ОМВС "Гола Пристань". Після першого удару на місце події прибуло керівництво підрозділу. Орієнтовно через пів години було завдано повторного удару безпілотником, унаслідок якого важкі поранення отримав начальник ОМВС. Також повідомляється про поранення дитини — 11-річного сина одного з керівників підрозділу, який перебував у районі полігону.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини