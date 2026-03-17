Невозможно читать без слез: за что Россия на Запорожье посадила за решетку бабушку

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты приговорили 68-летнюю местную жительницу к 11 годам лишения свободы.

В Запорожье РФ осудила пенсионерку за донаты на ВСУ

Речь идет о Галине Бехтер из села Плодородное Мелитопольского района.

По версии российского следствия, в июле 2023 года женщина якобы воспользовалась мобильным приложением украинского банка и перевела средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

В ФСБ России такие деяния квалифицировали как "оказание денежной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против сохранности РФ" по статье 275 Уголовного кодекса России.

На основании этого ей вынесли приговор – 11 лет заключения.

Подобные случаи преследования гражданских на временно оккупированных территориях за поддержку Украины или с ней фиксируются регулярно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной территории Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное был нанесен удар беспилотниками по полигону МВД РФ.

По имеющейся информации, атака произошла 28 февраля во время проведения учебных стрельб для сотрудников ОМВД "Гола Пристань". В результате первого удара погибли пятеро представителей российской полиции, еще по меньшей мере шесть получили ранения. Среди погибших — офицеры разных подразделений, в том числе заместитель начальника ОМВД "Гола Пристань". После первого удара на место происшествия прибыло руководство подразделения. Ориентировочно через пол часа был нанесен повторный удар беспилотником, в результате которого тяжелые ранения получил начальник ОМВД. Также сообщается о ранении ребенка — 11-летнего сына одного из руководителей подразделения, находившегося в районе полигона.

