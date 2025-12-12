Неминуча перемога: реальні темпи наступу Росії на територію України

Темпи наступу російської армії в Україні є найнижчими серед усіх великих воєнних кампаній за останні сто років. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на порівняльний аналіз історичних бойових дій та нинішньої ситуації на фронті.

Темп російського наступу на Україну

Попри заяви Володимира Путіна про нібито "невідворотну перемогу", а також сигнали підтримки цієї риторики з боку Дональда Трампа, реальна динаміка бойових дій демонструє іншу картину. За словами українських військових і незалежних експертів, наступ РФ просувається вкрай повільно, а втрати залишаються надзвичайно високими.

Журналісти WSJ зазначають, що нинішні темпи просування російських військ поступаються навіть показникам Першої світової війни. Для порівняння: під час битви на Соммі у 1916 році війська Антанти змогли відтіснити німецьку армію приблизно на 10 кілометрів за значно коротший проміжок часу. Російська армія ж у сучасній війні просувається ще повільніше.

Зокрема, до околиць Покровська російські підрозділи підійшли ще в серпні–вересні 2024 року, перебуваючи на відстані 8–10 кілометрів від міста. Однак перші групи солдатів змогли зайти в міську забудову лише наприкінці жовтня 2025 року. Таким чином, на подолання цієї дистанції знадобилося близько дев’яти-десяти місяців — значно довше, ніж аналогічні операції в історичних війнах.

Водночас внутрішні документи російської армії передбачають прорив укріплень зі швидкістю від 1,5 до 3 кілометрів на добу. Фактичні ж показники далекі від планів — у середньому російські війська просуваються лише на близько 1,5 кілометра на місяць.

На цьому тлі Москва активізує інформаційні операції, використовуючи дезінформацію, маніпулятивні заяви та підроблені карти бойових дій. За оцінкою WSJ, така тактика спрямована на формування хибного уявлення про хід війни серед західної аудиторії та тиск на українське суспільство.



