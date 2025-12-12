logo

Война с Россией Неизбежная победа: реальные темпы наступления России на территорию Украины
Неизбежная победа: реальные темпы наступления России на территорию Украины

Россия пытается создать иллюзию «неизбежной победы» в Украине, однако реальные темпы ее наступления свидетельствуют об обратном. По оценкам западных и украинских военных, продвижение армии РФ является одним из самых медленных в современной истории войн

12 декабря 2025, 15:30
Автор:
Ткачова Марія

Темпы наступления российской армии в Украине самые низкие среди всех крупных военных кампаний за последние сто лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сравнительный анализ исторических боевых действий и нынешней ситуации на фронте.

Неизбежная победа: реальные темпы наступления России на территорию Украины

Темп российского наступления на Украину

Несмотря на заявления Владимира Путина о якобы "неотвратимой победе", а также сигналах поддержки этой риторики со стороны Дональда Трампа, реальная динамика боевых действий демонстрирует другую картину. По словам украинских военных и независимых экспертов, наступление РФ продвигается крайне медленно, а потери остаются очень высокими.

Журналисты WSJ отмечают, что нынешние темпы продвижения российских войск уступают даже показателям Первой мировой войны. Для сравнения: во время битвы на Сомме в 1916 году войска Антанты смогли оттеснить немецкую армию примерно на 10 километров за гораздо более короткий промежуток времени. Российская армия в современной войне продвигается еще медленнее.

В частности, к окрестностям Покровска российские подразделения подошли еще в августе-сентябре 2024 года, находясь в 8-10 километрах от города. Однако первые группы солдат смогли зайти в городскую застройку только в конце октября 2025 года. Таким образом, на преодоление этой дистанции понадобилось около девяти-десяти месяцев — гораздо дольше аналогичных операций в исторических войнах.

В то же время, внутренние документы российской армии предусматривают прорыв укреплений со скоростью от 1,5 до 3 километров в сутки. Фактические же показатели далеки от планов — в среднем российские войска продвигаются всего около 1,5 километра в месяц.

На этом фоне Москва активизирует информационные операции с помощью дезинформации, манипулятивных заявлений и поддельных карт боевых действий. По оценке WSJ, такая тактика направлена на формирование ошибочного представления о ходе войны среди западной аудитории и давлении на украинское общество.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на понедельник в Москве и Подмосковье зафиксировали массированную атаку дронов. Из-за взрывов, которые слышали жители нескольких районов столицы РФ, в трех главных аэропортах ввели ограничения на вылет и прилет.



Источник: https://www.wsj.com/world/europe/trump-says-ukraine-is-losing-the-war-officers-on-the-front-line-disagree-a42d8341
