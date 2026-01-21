"Немає карт": озвучено ультиматум про помилку України у спілкуванні з Трампом

У діалозі з Дональдом Трампом Україні необхідно чітко й переконливо доносити власну позицію, насамперед у питанні гарантій безпеки, які мають бути надані США в межах потенційних мирних домовленостей. Водночас Росії часто вдається знаходити важелі впливу на американського президента. На цьому наголошує генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

За його словами, українській стороні варто змінити підхід до комунікації з Білим домом і перейти до системної стратегії, яка охоплює не лише США, а і Європу та глобальних партнерів. Основою переговорів із Вашингтоном мають стати чітко сформульовані вигоди для Сполучених Штатів від співпраці з Україною, а також оцінка можливих ризиків у разі ослаблення підтримки. Саме на цьому ґрунті має вибудовуватися спільна довгострокова модель відносин.

Маломуж переконаний, що в оточенні Трампа добре усвідомлюють: без України США втрачають важливі геополітичні позиції. Якщо Київ виступатиме ініціатором спільних проєктів і стратегічних рішень, аргументи про нібито відсутність у нього важелів впливу втратять актуальність.

У межах такої політики, зазначає генерал, необхідно працювати одразу за багатьма напрямками — не лише безпосередньо з президентом США, а й з його радниками, політичним оточенням та неформальними контактами, які впливають на ухвалення рішень. Паралельно важливо забезпечити сталість американської позиції щодо України, адже часті зміни зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона створюють додаткові ризики.

Він також звертає увагу на роль Конгресу, де з часом можуть сформуватися потужні групи підтримки України. Прикладом є сенатор Роджер Вікер, який публічно закликає не довіряти Кремлю та посилювати допомогу Києву.

На думку Маломужа, Росія переслідує значно ширші цілі, ніж війна проти України: вона прагне змінити глобальний баланс сил і послабити зв’язки між США та Європою. Саме тому Кремль намагається використати особисті риси Трампа, застосовуючи комплексні методи впливу. У цій ситуації Україна має діяти проактивно — відстоювати власні інтереси, пропонувати чіткий план дій і демонструвати, як спільними зусиллями можна змусити Росію до поступок.

Як вже писали "Коментарі", Україна змушена готуватися до максимально складного розвитку подій у протидії російським дроновим атакам, тому держава вже зараз суттєво нарощує виробництво безпілотників-перехоплювачів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих масштабів атак з боку Росії.