Главная Новости Общество Война с Россией "Нет карт": озвучен ультиматум об ошибке Украины в общении с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нет карт": озвучен ультиматум об ошибке Украины в общении с Трампом

Эксглава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил необходимость четкой стратегии во взаимодействии с командой Трампа

21 января 2026, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

В диалоге с Дональдом Трампом Украине необходимо четко и убедительно доносить собственную позицию, прежде всего, в вопросе гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены США в рамках потенциальных мирных договоренностей. В то же время, России часто удается находить рычаги влияния на американского президента. Это подчеркивает генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Нет карт": озвучен ультиматум об ошибке Украины в общении с Трампом

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По его словам, украинской стороне следует изменить подход к коммуникации с Белым домом и перейти к системной стратегии, охватывающей не только США, но и Европу и глобальных партнеров. Основой переговоров с Вашингтоном должны стать четко сформулированные выгоды Соединенных Штатов от сотрудничества с Украиной, а также оценка возможных рисков в случае ослабления поддержки. Именно на этой почве должна строиться общая долгосрочная модель отношений.

Малому же убежден, что в окружении Трампа хорошо осознают: без Украины США теряют важные геополитические позиции. Если Киев будет выступать инициатором совместных и стратегических решений, аргументы о якобы отсутствии у него рычагов влияния потеряют актуальность.

В рамках такой политики, отмечает генерал, необходимо работать сразу по многим направлениям — не только с президентом США, но и с его советниками, политическим окружением и неформальными контактами, влияющими на принятие решений. Параллельно важно обеспечить постоянство американской позиции по отношению к Украине, ведь частые изменения внешнеполитических приоритетов Вашингтона создают дополнительные риски.

Он также обращает внимание на роль Конгресса, где с течением времени могут сформироваться мощные группы поддержки Украины. Примером является сенатор Роджер Викер, публично призывающий не доверять Кремлю и усиливать помощь Киеву.

По мнению Маломужа, Россия преследует более широкие цели, чем война против Украины: она стремится изменить глобальный баланс сил и ослабить связи между США и Европой. Именно поэтому Кремль пытается использовать личные качества Трампа, применяя комплексные методы воздействия. В этой ситуации Украина должна действовать проактивно — отстаивать собственные интересы, предлагать четкий план действий и демонстрировать, как общими усилиями можно принудить Россию к уступкам.

Как уже писали "Комментарии", Украина вынуждена готовиться к максимально сложному развитию событий в противодействии российским дроновым атакам, поэтому государство уже сейчас существенно наращивает производство беспилотников-перехватчиков. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о возможных масштабах атак со стороны России.



Источник: https://24tv.ua/malomuzh-poyasniv-yakoyu-maye-buti-strategiya-vidnosin-ukrayini_n2992858
