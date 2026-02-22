«Немає дороги вийти»: страшна історія піхотинців

Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" понад чотири місяці утримували оборону в районі Костянтинівки на Донеччині. Замість запланованих двох місяців вони пробули на позиції більш як 130 днів.

Оборона в районі Костянтинівки

Боєць на позивний К2 — Дмитро — разом із побратимом Денисом Барсом облаштували побут у звичайному будинку: проламали підлогу, викопали укриття під хатою та зробили запасні виходи.

За словами військових, коли навколо була "зеленка", російські підрозділи пересувалися селом без значного спротиву. Після заходу української піхоти ситуація змінилася — окупанти почали зазнавати втрат і активізували спроби повернути контроль над ділянкою.

"Нам сказали правду: немає дороги, як вийти. Якби ми пішли раніше, нас би вбили", — пригадує К2.

Ротацію вдалося провести лише наприкінці грудня 2025 року. Більше деталей про оборону, побут і бої на цій ділянці фронту — у повному матеріалі на сайті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" розкритикував практику публікацій про те, що бійці перебували на позиціях понад 100 днів поспіль, коли такі випадки подають як приклад героїзму.

За його словами, до самих військових претензій немає — вони з честю виконують свій обов’язок. Однак тривале перебування без ротації, на його думку, у багатьох випадках пов’язане не з добровільним рішенням бійців, а з проблемами організації служби. "Причиною подібних випадків є халатність та нездатність командирів забезпечити ротацію", — зазначає він. Військовий вважає, що небажання доповісти старшому керівництву про складну ситуацію або втрату позиції інколи переважає над міркуваннями безпеки особового складу.

