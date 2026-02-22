«Немає дороги вийти»: страшна історія піхотинців

Рубрики
Ткачова Марія
Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" понад чотири місяці утримували оборону в районі Костянтинівки на Донеччині. Замість запланованих двох місяців вони пробули на позиції більш як 130 днів.
Оборона в районі Костянтинівки
Боєць на позивний К2 — Дмитро — разом із побратимом Денисом Барсом облаштували побут у звичайному будинку: проламали підлогу, викопали укриття під хатою та зробили запасні виходи.
За словами військових, коли навколо була "зеленка", російські підрозділи пересувалися селом без значного спротиву. Після заходу української піхоти ситуація змінилася — окупанти почали зазнавати втрат і активізували спроби повернути контроль над ділянкою.
"Нам сказали правду: немає дороги, як вийти. Якби ми пішли раніше, нас би вбили", — пригадує К2.
Ротацію вдалося провести лише наприкінці грудня 2025 року. Більше деталей про оборону, побут і бої на цій ділянці фронту — у повному матеріалі на сайті.