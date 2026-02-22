«Нет дороги выйти»: страшная история пехотинцев

Пехотинцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" более четырех месяцев удерживали оборону в районе Константиновки Донецкой области. Вместо двух запланированных месяцев они пробыли на позиции более 130 дней.

Оборона в районе Константиновки

Боец на позывной К2 – Дмитрий – вместе с побратимом Денисом Барсом обустроили быт в обычном доме: проломили пол, выкопали укрытие под домом и сделали запасные выходы.

По словам военных, когда вокруг была зеленка, российские подразделения передвигались по селу без значительного сопротивления. После мероприятия украинской пехоты ситуация изменилась — оккупанты начали нести потери и активизировали попытки вернуть контроль над участком.

"Нам сказали правду: нет дороги, как выйти. Если бы мы ушли раньше, нас бы убили", — вспоминает К2.

Ротацию удалось провести только в конце декабря 2025 года. Больше деталей об обороне, быте и боях на этом участке фронта — в полном материале на сайте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" раскритиковал практику публикаций о том, что бойцы находились на позициях более 100 дней подряд, когда такие случаи подают в пример героизма.

По его словам, к самим военным претензиям нет — они с честью выполняют свой долг. Однако долгое пребывание без ротации, по его мнению, во многих случаях связано не с добровольным решением бойцов, а с проблемами организации службы. "Причиной подобных случаев халатность и неспособность командиров обеспечить ротацию", — отмечает он. Военный считает, что нежелание доложить старшему руководству о сложной ситуации или потере позиции иногда преобладает над соображениями безопасности личного состава.

