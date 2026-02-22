«Нет дороги выйти»: страшная история пехотинцев

Рубрики
Ткачова Марія
Пехотинцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" более четырех месяцев удерживали оборону в районе Константиновки Донецкой области. Вместо двух запланированных месяцев они пробыли на позиции более 130 дней.
Оборона в районе Константиновки
Боец на позывной К2 – Дмитрий – вместе с побратимом Денисом Барсом обустроили быт в обычном доме: проломили пол, выкопали укрытие под домом и сделали запасные выходы.
По словам военных, когда вокруг была зеленка, российские подразделения передвигались по селу без значительного сопротивления. После мероприятия украинской пехоты ситуация изменилась — оккупанты начали нести потери и активизировали попытки вернуть контроль над участком.
"Нам сказали правду: нет дороги, как выйти. Если бы мы ушли раньше, нас бы убили", — вспоминает К2.
Ротацию удалось провести только в конце декабря 2025 года. Больше деталей об обороне, быте и боях на этом участке фронта — в полном материале на сайте.