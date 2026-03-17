«Неформалів – на м’ясний штурм»: у Росії силовики зірвали рок-концерт і влаштували жорстку «фільтрацію»

У Ярославлі 14 березня силовики увірвалися до клубу "Територія", де проходив метал-концерт "Похорони зими", і фактично зірвали захід.

У Ярославлі людей роздягали, перевіряли тату і пропонували йти на війну

Як передають "Коментарі", про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема телеканал "Дождь" із посиланням на очевидців та дані RusNews.

За словами свідків, близько 30 силовиків увірвалися до зали просто під час виступу, після чого почали масову перевірку присутніх.

Людей змушували роздягатися і шукали "неправильні" тату

Після рейду у всіх відвідувачів забрали телефони та документи, а далі почали жорстку перевірку.

Очевидці стверджують, що людей змушували роздягатися, щоб перевірити тіло на наявність "заборонених" татуювань.

Тих, у кого знаходили символіку, за словами свідків, могли бити або принижувати.

"Ми кілька годин лежали на підлозі, зі спущеними штанами, поки вони дивилися тату", – розповів один із присутніх.

Приниження і маркування людей

За словами очевидців, силовики поводилися особливо жорстко.

Деяким відвідувачам нібито писали маркером образливі написи на тілі, зокрема "фашист" та інші принизливі слова.

Окремий випадок стосувався іноземця – громадянина США.

Його, за даними свідків, змушували на камеру зізнаватися у "любові до Росії".

Чоловіків тримали годинами на підлозі

Жінок відпустили раніше, однак чоловіків утримували значно довше.

За словами очевидців, їх близько п’яти годин тримали обличчям до підлоги з руками за головою.

Точна кількість затриманих наразі невідома.

Неформалів – на війну

Один із найбільш резонансних моментів – пропозиції від силовиків.

За словами свідків, деяким відвідувачам пропонували підписати контракт і вирушити на війну.

Фактично йдеться про спробу вербування прямо під час силової операції.

Контекст

Подібні рейди у Росії останнім часом стають дедалі частішими. Силовики проводять перевірки у клубах, на концертах і навіть приватних заходах.

Особливу увагу приділяють молоді та представникам неформальних субкультур.

На тлі війни проти України в Росії також фіксуються випадки тиску та спроб вербування громадян до армії через різні механізми, включно з рейдами та затриманнями.

