logo_ukra

BTC/USD

73931

ETH/USD

2315.17

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією «Неформалів – на м'ясний штурм»: у Росії силовики зірвали рок-концерт і влаштували жорстку «фільтрацію»
commentss НОВИНИ Всі новини

«Неформалів – на м’ясний штурм»: у Росії силовики зірвали рок-концерт і влаштували жорстку «фільтрацію»

У Росії силовики влаштували жорсткий рейд на музичному концерті – відвідувачів змушували роздягатися, перевіряли тіла на «заборонені» тату та навіть пропонували вирушити на війну. Інцидент стався під час виступу у Ярославлі.

17 березня 2026, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Ярославлі 14 березня силовики увірвалися до клубу "Територія", де проходив метал-концерт "Похорони зими", і фактично зірвали захід.

У Ярославлі людей роздягали, перевіряли тату і пропонували йти на війну

Як передають "Коментарі", про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема телеканал "Дождь" із посиланням на очевидців та дані RusNews.

За словами свідків, близько 30 силовиків увірвалися до зали просто під час виступу, після чого почали масову перевірку присутніх.

Людей змушували роздягатися і шукали "неправильні" тату

Після рейду у всіх відвідувачів забрали телефони та документи, а далі почали жорстку перевірку.

Очевидці стверджують, що людей змушували роздягатися, щоб перевірити тіло на наявність "заборонених" татуювань.

Тих, у кого знаходили символіку, за словами свідків, могли бити або принижувати.

"Ми кілька годин лежали на підлозі, зі спущеними штанами, поки вони дивилися тату", – розповів один із присутніх.

Приниження і маркування людей

За словами очевидців, силовики поводилися особливо жорстко.

Деяким відвідувачам нібито писали маркером образливі написи на тілі, зокрема "фашист" та інші принизливі слова.

Окремий випадок стосувався іноземця – громадянина США.

Його, за даними свідків, змушували на камеру зізнаватися у "любові до Росії".

Чоловіків тримали годинами на підлозі

Жінок відпустили раніше, однак чоловіків утримували значно довше.

За словами очевидців, їх близько п’яти годин тримали обличчям до підлоги з руками за головою.

Точна кількість затриманих наразі невідома.

Неформалів – на війну

Один із найбільш резонансних моментів – пропозиції від силовиків.

За словами свідків, деяким відвідувачам пропонували підписати контракт і вирушити на війну.

Фактично йдеться про спробу вербування прямо під час силової операції.

Контекст

Подібні рейди у Росії останнім часом стають дедалі частішими. Силовики проводять перевірки у клубах, на концертах і навіть приватних заходах.

Особливу увагу приділяють молоді та представникам неформальних субкультур.

На тлі війни проти України в Росії також фіксуються випадки тиску та спроб вербування громадян до армії через різні механізми, включно з рейдами та затриманнями.

Читайте також в "Коментарях", що новий український дрон-камікадзе "Буча" може стати жахом для росіян.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини