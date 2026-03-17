«Неформалов – на мясной штурм»: в России силовики сорвали рок-концерт и устроили жесткую «фильтрацию»

В Ярославле 14 марта силовики ворвались в клуб Территория, где проходил металл-концерт Похороны зимы, и фактически сорвали мероприятие.

В Ярославле людей раздевали, проверяли папу и предлагали идти на войну

Как передают " Комментарии ", об этом сообщают российские СМИ, в частности телеканал "Дождь" со ссылкой на очевидцев и данные RusNews.

По словам свидетелей, около 30 силовиков ворвались в зал прямо во время выступления , после чего начали массовую проверку собравшихся.

Людей заставляли раздеваться и искали "неправильные" папу

После рейда у всех посетителей забрали телефоны и документы , а затем начали жесткую проверку.

Очевидцы утверждают, что людей заставляли раздеваться, чтобы проверить тело на наличие "запретных" татуировок .

Тех, у кого находили символику, по словам свидетелей, могли избивать или унижать .

"Мы несколько часов лежали на полу со спущенными штанами, пока они смотрели тату" , – рассказал один из присутствующих.

Унижение и маркировка людей

По словам очевидцев, силовики вели себя особенно жестко.

Некоторым посетителям якобы писали маркером оскорбительные надписи на теле , в частности фашист и другие унизительные слова.

Частный случай касался иностранца – гражданина США.

Его, по данным свидетелей, заставляли на камеру признаваться в "любви к России" .

Мужчин держали часами на полу

Женщин отпустили раньше, однако мужчин удерживали гораздо дольше.

По словам очевидцев, их около пяти часов держали лицом в пол с руками за головой .

Точное количество задержанных пока неизвестно.

Неформалов – на войну

Один из самых резонансных моментов – предложения от силовиков.

По словам свидетелей, некоторым посетителям предлагали подписать контракт и отправиться на войну .

Фактически речь идет о попытке вербовки прямо во время силовой операции.

Контекст

Подобные рейды в России в последнее время становятся все чаще. Силовики проводят проверки в клубах, концертах и даже частных мероприятиях.

Особое внимание уделяется молодежи и представителям неформальных субкультур.

На фоне войны против Украины в России также фиксируются случаи давления и попыток вербовки граждан в армию через различные механизмы , включая рейды и задержания.

Читайте также в "Комментариях", что новый украинский дрон-камикадзе "Буча" может стать ужасом для россиян.