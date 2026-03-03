Небезпека для всієї України: названі конкретні дати, коли Росія може атакувати "Орєшніком"

Моніторингові канали повідомили, що існує можливість збільшення кількості повітряних тривог по всій території України з 3 по 7 березня через військові тренування РФ на полігоні Капустин Яр. Саме з цього військового полігону Росія двічі атакувала Україну балістичною ракетою "Орешнік".

Росія може застосувати ракету "Орєшнік". Фото з відкритих джерел

Моніторинговий ресурс "єРадар" попередив про проведення військових навчань РФ на початку березня.

"В період з 03 по 07 березня на полігоні Капустин Яр заплановано проведення командно-штабних тренувань із підрозділами ракетних військ", — йдеться в повідомленні.

Через таку діяльність росіян в Україні можуть оголошуватися повітряні тривоги по всій країні.

"В ці дні, існує ймовірність оголошення повітряних тривог по всій території України у звʼязку із проведенням цих навчань та ймовірними навчальними пусками ракетного озброєння", — попереджає ресурс.

Капустин Яр — ракетний військовий полігон в північно-західній частині Астраханської області. Саме з цього полігону Росія раніше здійснювала запуск балістичної ракети "Орєшнік" по Україні. У листопаді 2024 року удару було завдано по підприємству "Південмаш" у Дніпрі. Також у ніч з 8 на 9 січня 2026 року ракета "Орєшнік" була випущена з Капустиного Яру по промисловому об’єкту у Львівській області.

Зауважимо, що наразі офіційних заяв про підготовку конкретного удару ракетою "Орєшнік" по Україні немає.

