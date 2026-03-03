logo_ukra

Небезпека для всієї України: названі конкретні дати, коли Росія може атакувати "Орєшніком"
commentss НОВИНИ Всі новини

Небезпека для всієї України: названі конкретні дати, коли Росія може атакувати "Орєшніком"

Навчання РФ на полігоні Капустин Яр 3-7 березня можуть спричинити тривоги по Україні. Раніше звідти запускали "Орєшнік".

3 березня 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Моніторингові канали повідомили, що існує можливість збільшення кількості повітряних тривог по всій території України з 3 по 7 березня через військові тренування РФ на полігоні Капустин Яр. Саме з цього військового полігону Росія двічі атакувала Україну балістичною ракетою "Орешнік".

Небезпека для всієї України: названі конкретні дати, коли Росія може атакувати "Орєшніком"

Росія може застосувати ракету "Орєшнік". Фото з відкритих джерел

Моніторинговий ресурс "єРадар" попередив про проведення військових навчань РФ на початку березня.

"В період з 03 по 07 березня на полігоні Капустин Яр заплановано проведення командно-штабних тренувань із підрозділами ракетних військ", — йдеться в повідомленні.

Через таку діяльність росіян в Україні можуть оголошуватися повітряні тривоги по всій країні.

"В ці дні, існує ймовірність оголошення повітряних тривог по всій території України у звʼязку із проведенням цих навчань та ймовірними навчальними пусками ракетного озброєння", — попереджає ресурс.

Капустин Яр — ракетний військовий полігон в північно-західній частині Астраханської області. Саме з цього полігону Росія раніше здійснювала запуск балістичної ракети "Орєшнік" по Україні. У листопаді 2024 року удару було завдано по підприємству "Південмаш" у Дніпрі. Також у ніч з 8 на 9 січня 2026 року ракета "Орєшнік" була випущена з Капустиного Яру по промисловому об’єкту у Львівській області.

Зауважимо, що наразі офіційних заяв про підготовку конкретного удару ракетою "Орєшнік" по Україні немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія готує нову хвилю атак по Україні. Зеленський розповів по чому тепер планує бити ворог.

Також "Коментарі" писали, що Китай відповів на інформацію про допомогу Росії у виробництві ракет "Орєшнік".



Джерело: https://t.me/eRadarrua/83536
