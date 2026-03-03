logo

Опасность для всей Украины: названы конкретные даты, когда Россия может атаковать "Орешником"
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасность для всей Украины: названы конкретные даты, когда Россия может атаковать "Орешником"

Учения РФ на полигоне Капустин Яр 3-7 марта могут повлечь тревогу по Украине. Раньше оттуда запускали "Орешник".

3 марта 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Мониторинговые каналы сообщили, что существует возможность увеличения количества воздушных тревог по всей территории Украины с 3 по 7 марта из-за военных тренировок РФ на полигоне Капустин Яр. Именно с этого военного полигона Россия дважды атаковала Украину баллистической ракетой "Орешник".

Опасность для всей Украины: названы конкретные даты, когда Россия может атаковать "Орешником"

Россия может применить ракету "Орешник". Фото из открытых источников

Мониторинговый ресурс "еРадар" предупредил о проведении военных учений РФ в начале марта.

"В период с 03 по 07 марта на полигоне Капустин Яр запланировано проведение командно-штабных тренировок с подразделениями ракетных войск", — говорится в сообщении.

Из-за такой деятельности россиян в Украине могут объявляться воздушные тревоги по всей стране.

"В эти дни существует вероятность объявления воздушных тревог по всей территории Украины в связи с проведением этих учений и вероятными учебными пусками ракетного вооружения", — предупреждает ресурс.

Капустин Яр – ракетный военный полигон в северо-западной части Астраханской области. Именно с этого полигона Россия ранее производила запуск баллистической ракеты "Орешник" по Украине. В ноябре 2024 года удар был нанесен по предприятию "Южмаш" в Днепре. Также в ночь с 8 на 9 января 2026 ракета "Орешник" была выпущена из Капустиного Яра по промышленному объекту во Львовской области.

Отметим, что на данный момент официальных заявлений о подготовке конкретного удара ракетой "Орешник" по Украине нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новую волну атак по Украине. Зеленский рассказал, по чему теперь планирует бить враг.

Также "Комментарии" писали, что Китай ответил на информацию о помощи России в производстве ракет "Орешник".



Источник: https://t.me/eRadarrua/83536
