Опасность для всей Украины: названы конкретные даты, когда Россия может атаковать "Орешником"

Мониторинговые каналы сообщили, что существует возможность увеличения количества воздушных тревог по всей территории Украины с 3 по 7 марта из-за военных тренировок РФ на полигоне Капустин Яр. Именно с этого военного полигона Россия дважды атаковала Украину баллистической ракетой "Орешник".

Россия может применить ракету "Орешник". Фото из открытых источников

Мониторинговый ресурс "еРадар" предупредил о проведении военных учений РФ в начале марта.

"В период с 03 по 07 марта на полигоне Капустин Яр запланировано проведение командно-штабных тренировок с подразделениями ракетных войск", — говорится в сообщении.

Из-за такой деятельности россиян в Украине могут объявляться воздушные тревоги по всей стране.

"В эти дни существует вероятность объявления воздушных тревог по всей территории Украины в связи с проведением этих учений и вероятными учебными пусками ракетного вооружения", — предупреждает ресурс.

Капустин Яр – ракетный военный полигон в северо-западной части Астраханской области. Именно с этого полигона Россия ранее производила запуск баллистической ракеты "Орешник" по Украине. В ноябре 2024 года удар был нанесен по предприятию "Южмаш" в Днепре. Также в ночь с 8 на 9 января 2026 ракета "Орешник" была выпущена из Капустиного Яра по промышленному объекту во Львовской области.

Отметим, что на данный момент официальных заявлений о подготовке конкретного удара ракетой "Орешник" по Украине нет.

