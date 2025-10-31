Небезпека для Куп'янська зросла ще більше: розкрито вкрай тривожну тенденцію

Російські окупаційні війська наразі зосереджені у північних районах міста Куп’янськ на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Фото: з відкритих джерел

Він підкреслив, що приблизно 20% території міста наразі контролює ворог, який одночасно намагається відсікати українські логістичні шляхи за допомогою безпілотників.

"Ситуація з БпЛА у протилежному напрямку подібна: наші безпілотники переривають спроби постачання противника, через що місто фактично опинилося у своєрідній повітряній подвійній облозі", – пояснив Трегубов.

Він додав, що на сухопутному фронті окупанти намагаються зміцнити свої позиції на півночі Куп’янська та поступово просуваються далі.

Українські військові підкреслюють, що всі спроби ворога закріпитися у місті зустрічають активний спротив. Зокрема, українські сили контролюють основні логістичні маршрути, що ускладнює постачання окупантів і послаблює їхні позиції.

Раніше Угруповання об’єднаних сил ЗСУ спростувало заяви Кремля про нібито оточення українських військ у Куп’янську. За словами українських військових, такі заяви не відповідають дійсності і не підтверджуються фактами на місцях. У місті та його околицях тривають важкі бої, але окупанти не контролюють значну частину території. Водночас у ЗСУ наголосили, що президент Росії Володимир Путін, роблячи подібні заяви, фактично вводить в оману світову спільноту і створює хибне враження про хід бойових дій.

