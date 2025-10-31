Опасность для Купянска выросла еще больше: раскрыта крайне тревожная тенденция

Российские оккупационные войска сосредоточены в северных районах города Купянск на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что примерно 20% территории города контролирует враг, который одновременно пытается отсекать украинские логистические пути с помощью беспилотников.

"Ситуация с БпЛА в противоположном направлении схожа: наши беспилотники прерывают попытки поставки противника, из-за чего город фактически оказался в своеобразной воздушной двойной осаде", – объяснил Трегубов.

Он добавил, что на сухопутном фронте оккупанты пытаются укрепить свои позиции на севере Купянска и постепенно продвигаются дальше.

Украинские военные подчеркивают, что все попытки врага закрепиться в городе встречают активное сопротивление. В частности, украинские силы контролируют основные логистические маршруты, что затрудняет поставки окупантов и ослабляет их позиции.

Ранее Группировка объединенных сил ВСУ опровергла заявления Кремля о якобы окружении украинских войск в Купянске. По словам украинских военных, такие заявления не соответствуют действительности и не подтверждаются фактами на местах. В городе и его окрестностях продолжаются тяжелые бои, но оккупанты не контролируют значительную часть территории. В то же время в ВСУ отметили, что президент России Владимир Путин, делая подобные заявления, фактически вводит в заблуждение мировое сообщество и создает ложное впечатление о ходе боевых действий.

