Європі доведеться фінансувати програш Путіна: на Заході викрили гучний сценарій

Європейському Союзу доведеться суттєво наростити фінансову підтримку України в найближчі чотири роки — приблизно вдвічі більше, ніж було надано з початку повномасштабного вторгнення Росії. За оцінками видання The Economist, загальна сума допомоги може скласти близько 389 мільярдів доларів.

Фото: з відкритих джерел

З 2022 року ЄС уже надав Україні озброєння та грошову підтримку на суму 206 млрд доларів, тоді як США — 133 млрд доларів. Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа обмежувала допомогу лише розвідувальними даними та консультаційною підтримкою, що збільшувало навантаження на європейські бюджети. Вони мають підняти витрати з 0,2% ВВП до 0,4%, щоб продемонструвати здатність діяти у власних зовнішньополітичних інтересах без залежності від США чи Китаю.

Нині прямий оборонний бюджет України становить приблизно 65 млрд доларів на рік, а додаткові 73 млрд витрачаються на інші державні послуги. При доходах близько 90 млрд доларів країна щорічно стикається з дефіцитом бюджету в розмірі приблизно 50 млрд доларів. Ще 40 млрд доларів щороку Україна отримує від союзників у вигляді озброєнь — американських ракет та європейських систем ППО, що дозволяє утримувати оборонні позиції.

Власні видатки України на оборону зростають приблизно на 20% щороку і становлять близько двох третин офіційних витрат Росії. Фактичні російські витрати, за оцінками експертів, можуть перевищувати офіційні дані у два рази, що робить їх майже втричі вищими за українські.

Надалі обсяг фінансування залежатиме від структури та розвитку ЗСУ. The Economist прогнозує щорічне зростання потреб на 5%, а додатково на відновлення інфраструктури після війни буде потрібно близько 5 млрд доларів на рік. Таким чином, загальні потреби України протягом чотирьох років, включно із переданою зброєю та бюджетною підтримкою, можуть досягти 389 млрд доларів.

Щодо джерел фінансування, ЄС планує виділити 15 млрд доларів до 2027 року, неєвропейські партнери — близько 2 млрд доларів на рік, а МВФ може надати приблизно 10 млрд доларів. Одним із ключових варіантів залишається "репараційна позика" на суму 163 млрд доларів із заморожених російських активів у європейських банках, що допоможе покрити значну частину потреб.

