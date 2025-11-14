logo_ukra

BTC/USD

95143

ETH/USD

3163.91

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Небезпечна ситуація на Дніпропетровщині: росіяни висадили туди свій десант
commentss НОВИНИ Всі новини

Небезпечна ситуація на Дніпропетровщині: росіяни висадили туди свій десант

Окупаційні війська РФ скористались поганою видимістю, щоб на БМП здійснити прорив оборони та висадити десант.

14 листопада 2025, 19:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські загарбники скористалися погодою, щоб прорватися та висадити десант на одному з напрямків у Дніпропетровській області. Це дало можливість ворогу просунутися вперед і продовжувати нарощувати сили в цьому районі.

Небезпечна ситуація на Дніпропетровщині: росіяни висадили туди свій десант

Десант РФ (фото з відкритих джерел)

Про подію повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

За словами Бунятова, йдеться про село Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровщини. Населений пункт розташований у прифронтовій зоні та фактично межує з територією Донецької області.

"Скориставшись погодними умовами змогли здійснити прорив на БМП до підступів населеного пункту та висадити там десант", — зазначив Бунятов.

"Осман" підкреслив, що вирішальним фактором для ворога став густий туман, який накрив цей район.

Наразі, за його даними, російські підрозділи продовжують зосереджувати сили, що може свідчити про їхні подальші плани щодо просування на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що окупанти масово відбирають квартири на Херсонщині. Окупанти на Херсонщині розпочали масштабні квартирні рейди, під час яких фіксують житло українців, що підлягає фактичній конфіскації. Загарбники відкрили так звану "інвентаризацію", а колаборант Володимир Сальдо публічно дав старт процесу перепису чужих квартир та будинків. Місцеві адміністрації вже складають списки помешкань, які називають "нічийними", хоча їхні власники часто були змушені виїхати від війни або їх вивезли росіяни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За їхніми даними, мета "інвентаризації" – заселення російських військових. Чиновники ходять під’їздами, перевіряють житло, опечатують квартири, а потім через фейкові "суди" передають їх у користування армії рф. Фактично це легалізоване мародерство та нова форма терору проти місцевих жителів.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини