Небезпечна ситуація на Дніпропетровщині: росіяни висадили туди свій десант

Російські загарбники скористалися погодою, щоб прорватися та висадити десант на одному з напрямків у Дніпропетровській області. Це дало можливість ворогу просунутися вперед і продовжувати нарощувати сили в цьому районі.

Десант РФ (фото з відкритих джерел)

Про подію повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

За словами Бунятова, йдеться про село Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровщини. Населений пункт розташований у прифронтовій зоні та фактично межує з територією Донецької області.

"Скориставшись погодними умовами змогли здійснити прорив на БМП до підступів населеного пункту та висадити там десант", — зазначив Бунятов.

"Осман" підкреслив, що вирішальним фактором для ворога став густий туман, який накрив цей район.

Наразі, за його даними, російські підрозділи продовжують зосереджувати сили, що може свідчити про їхні подальші плани щодо просування на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що окупанти масово відбирають квартири на Херсонщині. Окупанти на Херсонщині розпочали масштабні квартирні рейди, під час яких фіксують житло українців, що підлягає фактичній конфіскації. Загарбники відкрили так звану "інвентаризацію", а колаборант Володимир Сальдо публічно дав старт процесу перепису чужих квартир та будинків. Місцеві адміністрації вже складають списки помешкань, які називають "нічийними", хоча їхні власники часто були змушені виїхати від війни або їх вивезли росіяни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За їхніми даними, мета "інвентаризації" – заселення російських військових. Чиновники ходять під’їздами, перевіряють житло, опечатують квартири, а потім через фейкові "суди" передають їх у користування армії рф. Фактично це легалізоване мародерство та нова форма терору проти місцевих жителів.

