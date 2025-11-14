Опасная ситуация в Днепропетровской области: россияне высадили туда свой десант

Российские захватчики воспользовались погодой, чтобы прорваться и взорвать десант на одном из направлений в Днепропетровской области. Это позволило врагу продвинуться вперед и продолжать наращивать силы в этом районе.

Десант РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".

По словам Бунятова, речь идет о селе Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области. Населённый пункт расположен в прифронтовой зоне и фактически граничит с территорией Донецкой области.

"Воспользовавшись погодными условиями смогли совершить прорыв на БМП к проискам населенного пункта и взорвать там десант", — отметил Бунятов.

"Осман" подчеркнул, что решающим фактором для врага стал густой туман, накрывший этот район.

По его данным, российские подразделения продолжают сосредоточивать силы, что может свидетельствовать об их дальнейших планах по продвижению на этом участке фронта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в купанты массово отбирают квартиры на Херсонщине. Оккупанты в Херсонской области начали масштабные квартирные рейды, во время которых фиксируют жилье украинцев, подлежащего фактической конфискации. Захватчики открыли так называемую "инвентаризацию", а коллаборант Владимир Сальдо публично дал старт процессу переписи чужих квартир и домов. Местные администрации уже составляют списки помещений, которые называют "ничейными", хотя их владельцы часто были вынуждены уехать от войны или их вывезли россияне.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По их данным, цель "инвентаризации" – заселение российских военных. Чиновники ходят по подъездам, проверяют жилье, опечатывают квартиры, а затем через фейковые "суды" передают их в пользование армии РФ. Фактически, это легализованное мародерство и новая форма террора против местных жителей.

