logo

BTC/USD

95143

ETH/USD

3163.91

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Опасная ситуация в Днепропетровской области: россияне высадили туда свой десант
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасная ситуация в Днепропетровской области: россияне высадили туда свой десант

Оккупационные войска РФ воспользовались плохой видимостью, чтобы на БМП совершить прорыв обороны и взорвать десант.

14 ноября 2025, 19:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские захватчики воспользовались погодой, чтобы прорваться и взорвать десант на одном из направлений в Днепропетровской области. Это позволило врагу продвинуться вперед и продолжать наращивать силы в этом районе.

Опасная ситуация в Днепропетровской области: россияне высадили туда свой десант

Десант РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".

По словам Бунятова, речь идет о селе Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области. Населённый пункт расположен в прифронтовой зоне и фактически граничит с территорией Донецкой области.

"Воспользовавшись погодными условиями смогли совершить прорыв на БМП к проискам населенного пункта и взорвать там десант", — отметил Бунятов.

"Осман" подчеркнул, что решающим фактором для врага стал густой туман, накрывший этот район.

По его данным, российские подразделения продолжают сосредоточивать силы, что может свидетельствовать об их дальнейших планах по продвижению на этом участке фронта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в купанты массово отбирают квартиры на Херсонщине. Оккупанты в Херсонской области начали масштабные квартирные рейды, во время которых фиксируют жилье украинцев, подлежащего фактической конфискации. Захватчики открыли так называемую "инвентаризацию", а коллаборант Владимир Сальдо публично дал старт процессу переписи чужих квартир и домов. Местные администрации уже составляют списки помещений, которые называют "ничейными", хотя их владельцы часто были вынуждены уехать от войны или их вывезли россияне.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По их данным, цель "инвентаризации" – заселение российских военных. Чиновники ходят по подъездам, проверяют жилье, опечатывают квартиры, а затем через фейковые "суды" передают их в пользование армии РФ. Фактически, это легализованное мародерство и новая форма террора против местных жителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости