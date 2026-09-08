Небезпечна ілюзія для України: Київ може жорстко прорахуватися щодо Путіна

Українські експерти, аналізуючи ситуацію в Росії, зазначають, що країна фактично на межі економічної кризи. Потрібно перекрити Росії фінансовий потік і грошей на війну проти України не буде. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли у Путіна закінчаться гроші на війну.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає неправильним говорити про конкретний день, коли у російського лідера Володимира Путіна просто “закінчаться гроші”. Навіть ослаблена економіка Росії здатна роками забезпечувати військові витрати, якщо влада готова перекидати ресурси з цивільної сфери на армію.

Водночас саме 2027 рік чат-бот називає найбільш небезпечним рубежем. За його оцінкою, проблеми у російських фінансах уже стали системними. ChatGPT звертає увагу на скорочення ліквідних активів Фонду національного добробуту — з 6,5% ВВП на початку війни до 1,8% у квітні 2026 року. Додатковий тиск створює бюджетний дефіцит: лише за перший квартал він сягнув 4,6 трлн рублів.

Є проблеми й з нафтовими доходами — Росія переглянула прогноз видобутку на 2026 рік до найнижчого рівня за 17 років. Кремлю доводиться миритися з дефіцитом, підвищувати податки та дорожче позичати гроші.

На думку ChatGPT, йдеться не про миттєвий обвал, а про поступове виснаження. 2027-2028 роки можуть стати періодом, коли Кремлю доведеться вибирати між скороченням військових витрат, підвищенням податків і подальшим використанням резервів.

Чат-бот Gemini називає небезпечною ілюзією уявлення про те, що у Росії одного дня просто “закінчаться гроші” і вона зупинить війну. Зазначає, що авторитарна система може довго перерозподіляти ресурси населення на користь армії. Ключовим періодом чат-бот називає межу 2027-2028 років. Причина — одночасне виснаження резервів, перегрів економіки та зростання вартості війни.

До 2028 року, прогнозує Gemini, інфляція, дефіцит працівників у цивільних галузях та проблеми з інфраструктурою можуть посилити тиск на економіку.

Найсильніше виснаження, яке може змусити Кремль скорочувати апетити та військові витрати, чат-бот очікує саме у 2027-2028 роках, якщо санкції та тиск на російський експорт збережуться.

Чат-бот Copilot дивиться на ситуацію дещо похмуріше. На його думку, Росія має одразу кілька каналів для продовження фінансування війни — продаж енергоносіїв, обхід санкцій через тіньові схеми та співпрацю з державами, які не приєдналися до обмежень. Однак зростають бюджетний дефіцит і витрати, скорочуються резерви, а економічні проблеми накопичуються. Якщо війна затягнеться, а фінансові канали Росії не будуть повністю перекриті, Кремль зможе продовжувати платити за армію навіть ціною падіння добробуту власного населення.

Copilot не називає конкретного року остаточного фінансового краху. Його головне попередження інше: якщо зовнішній тиск буде недостатнім, гроші у Путіна можуть не закінчитися ще багато років.

Усі три чат-боти погоджуються: чекати раптового моменту, коли у Путіна “закінчаться гроші”, неправильно. Найбільше збігаються 2027-2028 роки як період потенційного серйозного фінансового виснаження.

Різниця — у прогнозах наслідків. ChatGPT бачить можливий вибір між скороченням військових витрат, податками та резервами. Gemini наголошує на кадровому й структурному виснаженні. Copilot попереджає: без посилення тиску Росія здатна фінансувати війну значно довше.

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