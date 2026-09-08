Опасная иллюзия для Украины: Киев может жестко просчитаться по отношению к Путину

Украинские эксперты, анализируя ситуацию в России, отмечают, что страна фактически находится на грани экономического кризиса. Необходимо перекрыть России финансовый поток и денег на войну против Украины не будет. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда у Путина закончатся деньги на войну.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает неправильным говорить о конкретном дне, когда у российского лидера Владимира Путина просто "кончатся деньги". Даже ослабленная экономика России способна годами обеспечивать военные расходы, если власти готовы перебрасывать ресурсы из гражданской сферы в армию.

В то же время, именно 2027 год чат-бот называет наиболее опасным рубежом. По его оценке, проблемы в российских финансах уже стали системными. ChatGPT обращает внимание на сокращение ликвидных активов Фонда национального благосостояния – с 6,5% ВВП в начале войны до 1,8% в апреле 2026 года. Дополнительное давление создает бюджетный дефицит: только за первый квартал он достиг 4,6 трлн. рублей.

Есть проблемы и с нефтяными доходами – Россия пересмотрела прогноз добычи на 2026 год до самого низкого уровня за 17 лет. Кремлю приходится мириться с дефицитом, повышать налоги и дороже занимать деньги.

По мнению ChatGPT, речь идет не о мгновенном обвале, а о постепенном истощении. 2027-2028 годы могут стать периодом, когда Кремлю придется выбирать между сокращением военных расходов, повышением налогов и последующим использованием резервов.

Чат-бот Gemini называет опасной иллюзией представления о том, что в России однажды просто "кончатся деньги" и она остановит войну. Указывает, что авторитарная система может долго перераспределять ресурсы населения в пользу армии. Ключевым периодом чат-бот называет предел 2027-2028 годов. Причина – одновременное истощение резервов, перегрев экономики и рост стоимости войны.

К 2028 году, прогнозирует Gemini, инфляция, дефицит работников в гражданских отраслях и проблемы с инфраструктурой могут усилить давление на экономику.

Сильнейшее истощение, которое может вынудить Кремль сокращать аппетиты и военные расходы, чат-бот ожидает именно в 2027-2028 годах, если санкции и давление на российский экспорт сохранятся.

Чат-бот Copilot смотрит на ситуацию несколько мрачнее. По его мнению, у России есть сразу несколько каналов для продолжения финансирования войны — продажа энергоносителей, обход санкций из-за теневых схем и сотрудничества с государствами, которые не присоединились к ограничениям. Однако растут бюджетный дефицит и расходы, сокращаются резервы, а экономические проблемы скапливаются. Если война затянется, а финансовые каналы России не будут полностью перекрыты, Кремль сможет продолжать платить за армию даже по цене падения благосостояния собственного населения.

Copilot не называет конкретный год окончательного финансового краха. Его главное предупреждение другое: если внешнее давление будет недостаточным, деньги у Путина могут не истечь еще много лет.

Все три чата-боты соглашаются: ждать внезапного момента, когда у Путина "кончатся деньги", неправильно. Больше всего совпадают 2027-2028 годы как период потенциального серьезного финансового истощения.

Разница – в прогнозах последствий. ChatGPT видит возможный выбор между сокращением военных расходов, налогами и резервами. Gemini отмечает кадровое и структурное истощение. Copilot предупреждает: без усиления давления Россия способна финансировать войну гораздо дольше.

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