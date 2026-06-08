Небезпечна гра Кремля: у США розповіли, який важливий об'єкт пошкодив російський дрон

Новий російський удар у районі Чорнобильської зони відчуження викликав серйозне занепокоєння через ризики для ядерної безпеки. За даними української влади, безпілотник атакував об'єкт зберігання відпрацьованого ядерного палива неподалік Чорнобильської атомної електростанції.

Російський дрон вдарив поряд із Чорнобилем. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили в "Енергоатомі", удар стався у ніч проти 7 червня. Внаслідок атаки виникла пожежа та було частково зруйновано інфраструктуру Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, розташованого в зоні відчуження. При цьому в компанії наголосили, що безпосередньо ядерне паливо на об'єкті в момент удару не було.

За інформацією Генерального штабу України, атакований об'єкт розташовано біля населеного пункту Буряківка приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Опубліковані після удару фотокартки підтверджують пошкодження будівлі сховища.

Додаткову тривогу викликало повідомлення Служби безпеки України про те, що вибуховою хвилею було пошкоджено адміністративні приміщення Міжнародного агентства з атомної енергії. Таким чином наслідки атаки торкнулися не лише української інфраструктури, а й об'єктів, пов'язаних з міжнародним моніторингом ядерної безпеки.

Експерти нагадують, що це вже не перший подібний інцидент. Торік у лютому російські удари пошкодили захисну конструкцію над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, а на початку цього року постраждали підстанції, які забезпечують роботу станції.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що подібні атаки свідчать про вкрай ризикований підхід Кремля до застосування безпілотників. Незалежно від того, були такі удари навмисними або випадковими, вони створюють загрозу об'єктам, які мають критичне значення для ядерної безпеки регіону та всієї Європи.

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