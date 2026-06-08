Опасная игра Кремля: в США рассказали, какой важный объект повредил российский дрон

Новый российский удар в районе Чернобыльской зоны отчуждения вызвал серьезную обеспокоенность из-за рисков для ядерной безопасности. По данным украинских властей, беспилотник атаковал объект хранения отработанного ядерного топлива неподалеку от Чернобыльской атомной электростанции.

Российский дрон ударил рядом с Чернобылем. Фото: из открытых источников

Как сообщили в "Энергоатоме", удар произошел в ночь на 7 июня. В результате атаки возник пожар и была частично разрушена инфраструктура Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения. При этом в компании подчеркнули, что непосредственно ядерное топливо на объекте в момент удара не находилось.

По информации Генерального штаба Украины, атакованный объект расположен возле населенного пункта Буряковка примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС. Опубликованные после удара фотографии подтверждают повреждение здания хранилища.

Дополнительную тревогу вызвало сообщение Службы безопасности Украины о том, что взрывной волной были повреждены административные помещения Международного агентства по атомной энергии. Таким образом последствия атаки затронули не только украинскую инфраструктуру, но и объекты, связанные с международным мониторингом ядерной безопасности.

Эксперты напоминают, что это уже не первый подобный инцидент. В феврале прошлого года российские удары повредили защитную конструкцию над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а в начале нынешнего года пострадали подстанции, обеспечивающие работу станции.

Аналитики Института изучения войны считают, что подобные атаки свидетельствуют о крайне рискованном подходе Кремля к применению беспилотников. Независимо от того, были ли такие удары намеренными или случайными, они создают угрозу объектам, имеющим критическое значение для ядерной безопасности региона и всей Европы.

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