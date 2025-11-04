logo_ukra

Небачене пекло на Дніпропетровщині: удари РФ призвели до страшної смерті
Небачене пекло на Дніпропетровщині: удари РФ призвели до страшної смерті

На Нікопольщині окупанти обстрілювали територію за допомогою FPV-дронів, артилерії та системи залпового вогню "Град". Атаки припали на сам Нікополь, а також на громади Марганець та Покровськ.

4 листопада 2025, 09:20
Клименко Елена

Російські окупанти здійснили ракетні та безпілотникові удари по Миколаївській громаді, що знаходиться в Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Владислав Гайваненко, через свій Telegram-канал.

Небачене пекло на Дніпропетровщині: удари РФ призвели до страшної смерті

Фото: з відкритих джерел

За словами Гайваненка, внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали, серед яких двоє дітей. 15-річний хлопець отримав легкі травми і лікуватиметься вдома, а 5-річна дівчинка перебуває в лікарні в тяжкому стані, разом із двома дорослими.

Також за даними обласної влади, обстріл спричинив пожежі у кафе-магазині, приватному будинку та автомобілі, а також серйозно пошкодив 12 будівель.

Окупанти також обстріляли Васильківську громаду за допомогою КАБів, що призвело до пошкодження транспортних засобів. На Нікопольщині агресор використовував FPV-дрони, артилерію та РСЗВ "Град", обстрілюючи сам Нікополь та прилеглі громади — Марганецьку та Покровську. Троє чоловіків віком 43, 51 та 52 роки отримали травми, але їх лікуватимуть вдома. Окрім того, постраждало авто швидкої допомоги.

На Павлоград також було здійснено атаку за допомогою дронів, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура міста.

Захисники неба повідомили, що на Дніпропетровщині було знищено дев’ять ворожих безпілотників. Повітряні Сили України вчергове продемонстрували ефективність у боротьбі з безпілотними загрозами.

У ніч на 4 листопада 2025 року Росія здійснила нові удари по українських містах за допомогою безпілотників та ракет. Пошкодження зафіксовані в таких містах, як Слов'янськ, Краматорськ, Павлоград, Ізмаїл, Дунайське (Ізмаїльський район), Сумщина та околиці Харкова.

Як вже писали "Коментарі", російські війська продовжують наступальні дії в бік Покровська на Донеччині, демонструючи зростаючу активність у самому місті. Про це повідомляється у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



