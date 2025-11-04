Невиданный ад на Днепропетровщине: удары РФ привели к страшной смерти

Российские оккупанты осуществили ракетные и беспилотниковые удары по Николаевской общине, которая находится в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, Владислав Гайваненко, через свой Telegram-канал.

Фото: из открытых источников

По словам Гайваненко, в результате обстрела погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, среди которых двое детей. 15-летний парень получил легкие травмы и будет лечиться дома, а 5-летняя девочка находится в больнице в тяжелом состоянии вместе с двумя взрослыми.

Также по данным областных властей, обстрел вызвал пожары в кафе-магазине, частном доме и автомобиле, а также серьезно повредил 12 зданий.

Оккупанты также обстреляли Васильковскую общину с помощью КАБов, что привело к повреждению транспортных средств. На Никопольщине агрессор использовал FPV-дроны, артиллерию и РСЗО "Град", обстреливая сам Никополь и близлежащие общины — Марганецкую и Покровскую. Трое мужчин в возрасте 43, 51 и 52 лет получили травмы, но их будут лечить дома. Кроме того, пострадало авто скорой помощи.

На Павлоград также была совершена атака с помощью дронов, в результате чего повреждена инфраструктура города.

Защитники неба сообщили, что на Днепропетровщине были уничтожены девять вражеских беспилотников. Воздушные Силы Украины в очередной раз продемонстрировали эффективность в борьбе с беспилотными угрозами.

В ночь на 4 ноября 2025 года Россия нанесла новые удары по украинским городам с помощью беспилотников и ракет. Повреждения зафиксированы в таких городах как Славянск, Краматорск, Павлоград, Измаил, Дунайское (Измаильский район), Сумщина и окрестности Харькова.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают наступательные действия в сторону Покровска в Донецкой области, демонстрируя растущую активность в самом городе. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).