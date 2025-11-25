“Неадекватність партнерів лякає більше за агресивність ворога”: військові про безпекові гарантії для України

Західні партнери обговорюють умови мирного плану та гарантій безпеки для України. Однак українські захисники відверто не розуміють деяких ініціатив.

Військові. Ілюстративне фото

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов поділився своєю думкою.

“Я іноді взагалі не розумію, що кажуть наші партнери. Таке враження, що в них, як у сучасних чаклунів, є якісь старовинні закляття. І вони їх повторюють, не розуміючи сенсу”, — зазначив військовий.

Сазонов навів приклад ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона — після укладення мирної угоди в Україні планується розгортання “сил запевнення” поза лінією фронту, зокрема в містах на кшталт Києва та Одеси, каже Макрон.

“В чому та кого запевнять сили, розташовані у Києві та Одесі? Можна ще в Ужгороді розмістити, чи у Варшаві. Головне — який функціонал у цих військ, що в них з озброєнням, та які функції у разі нападу? Тримати оборону на передовій? Сунутися в напрямку Москви? Якнайшвидше добігти до кордону України?”, — прокоментував військовий.

Захисник України, посилаючись на слова Макрона, зазначив, що до складу цих сил увійдуть британські, французькі та турецькі військові, які будуть навчати українські війська.

“Це без жартів? І чому вони, які не воювали сто років, можуть навчити ветеранів сучасної війни? Насправді це вже не сюрреалізм, це гумор відірваний від реальності. Чому вони можуть нас навчити? Нехай зараз пара бригад їде під Покровськ та покаже нам, як вони вміють воювати. Іноді неадекватність партнерів лякає більше за агресивність ворога…”, — зазначив захисник України.

