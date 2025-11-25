Западные партнеры обсуждают условия мирного плана и гарантии безопасности для Украины. Однако украинские защитники откровенно не понимают некоторые инициативы.

Военные. Иллюстративное фото

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов поделился своим мнением.

"Я иногда вообще не понимаю, что говорят наши партнеры. Такое впечатление, что у них, как у современных колдунов, есть какие-то старинные заклятия. И они их повторяют, не понимая смысла", — отметил военный.

Сазонов привел пример инициативы президента Франции Эммануэля Макрона — после заключения мирного соглашения в Украине планируется развертывание сил заверения вне линии фронта, в частности в городах типа Киева и Одессы, говорит Макрон.

"В чем и кого уверят силы, расположенные в Киеве и Одессе? Можно еще в Ужгороде разместить, или в Варшаве. Главное — какой функционал у этих войск, что у них с вооружением, и какие функции в случае нападения? Держать оборону на передовой? Сунуться в направлении Москвы? Быстрее добежать до границы Украины?", — прокомментировал военный.

Защитник Украины, ссылаясь на слова Макрона, отметил, что в состав этих сил войдут британские, французские и турецкие военные, которые будут учить украинские войска.

"Это без шуток? И чему они, которые не воевали сто лет, могут научить ветеранов современной войны? На самом деле это уже не сюрреализм, это юмор оторван от реальности. Чему они могут нас научить? Пусть сейчас пара бригад едет под Покровск и покажет нам, как они умеют воевать. Иногда неадекватность партнеров пугает больше агрессивности врага…”, — отметил защитник Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что станет главным аргументом для Трампа по мнению военных.



