Не знають, як виправдати свій провал: названо причину страшної паніки росіян через дії ЗСУ

Російські військові кореспонденти повідомляють про нібито контрнаступ українських сил у районі кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Проте офіційного підтвердження від українського командування наразі немає, зазначив військовий оглядач Іван Тимочко, коментуючи ситуацію на Запорізькому напрямку. За його словами, такі повідомлення можуть мати певну інформаційну мету.

Фото: з відкритих джерел

Тимочко зауважив, що поблизу Гуляйполя Запорізької області ворог скупчив значну кількість особового складу та техніки. Однак українські війська контролюють панівні висоти навколо міста, що дозволяє ефективно утримувати оборону та завдавати ударів по противнику.

"Такою можливістю, звичайно, гріх не скористатися, тому там просто посилилися артилерійські удари. І по ворожих суміжниках, якщо знаходиться слабке місце, завдаються удари", — пояснив експерт.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ та офіційні речники поки не підтвердили факт контрнаступу. Наразі можна говорити лише про активізацію бойових дій на цьому напрямку або про точкові атаки на вразливі ділянки противника. Як зазначив Тимочко, українські війська можуть використовувати слабкі місця в оборонних порядках ворога, завдаючи локальних ударів для знищення його сил.

Військовий оглядач також висловив думку, що інформація про контрнаступ ЗСУ частково має пропагандистський характер.

"Більшою мірою схиляюся до думки, що це один з елементів російської пропаганди, який наклався на припинення використання росіянами Starlink і на обмеження роботи в Росії Telegram. Тому для виправдання провальних операцій російських командирів вони і накручують ситуацію про начебто наступ ЗСУ", — підкреслив він.

