Це абсолютно неможливо: озвучено ультиматум про зустріч Зеленського з Путіним

Можливість проведення зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним та українськими представниками на нинішньому етапі війни виглядає малореалістичною. В Москві такий формат переговорів можуть сприймати як потенційний крок до капітуляції України. У коментарі для "Телеграфу" політичний експерт Євген Магда та політолог Володимир Фесенко поділилися своїм баченням цієї теми. Обидва експерти дійшли подібних висновків щодо малоймовірності таких контактів.

Фото: з відкритих джерел

Магда підкреслив, що у Росії навіть можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можуть трактувати як передумову для капітуляції.

"Уявити, що Путін зустрічається з Будановим або Умєровим, я не можу з тієї простої причини, що навіть зустріч із Зеленським там розглядається як основа для капітуляції. Якщо буде досягнуто домовленості про те, що Україна капітулює, тоді Путін може зустрічатися хоч із вами, хоч зі мною. У всіх інших випадках мене мучать невиразні сумніви", — пояснив експерт.

Він також зазначив, що в логіці російської сторони будь-який візит представника країни, яка стала жертвою агресії, до агресора, автоматично сприймається як крок до підписання капітуляції.

"Зрозуміло, що вони будуть розповідати про гарантії безпеки і все інше. Але в цій логіці, якщо жертва, якщо представник жертви агресії приїжджає до агресора, очевидно для того, щоб підписувати капітуляцію. З цього треба виходити", — додав Магда.

Політолог Володимир Фесенко підтвердив цю думку, зазначивши, що така зустріч "цілком нереальна".

"Це зовсім неможливо. І в Москві це чудово розуміють, тому й висувають таку пропозицію, неприйнятну для України", — сказав він.

