logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це абсолютно неможливо: озвучено ультиматум про зустріч Зеленського з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

Це абсолютно неможливо: озвучено ультиматум про зустріч Зеленського з Путіним

У Москві усвідомлюють малоймовірність цього сценарію, тому висувають подібні пропозиції

11 лютого 2026, 15:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Можливість проведення зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним та українськими представниками на нинішньому етапі війни виглядає малореалістичною. В Москві такий формат переговорів можуть сприймати як потенційний крок до капітуляції України. У коментарі для "Телеграфу" політичний експерт Євген Магда та політолог Володимир Фесенко поділилися своїм баченням цієї теми. Обидва експерти дійшли подібних висновків щодо малоймовірності таких контактів.

Це абсолютно неможливо: озвучено ультиматум про зустріч Зеленського з Путіним

Фото: з відкритих джерел

Магда підкреслив, що у Росії навіть можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можуть трактувати як передумову для капітуляції.

"Уявити, що Путін зустрічається з Будановим або Умєровим, я не можу з тієї простої причини, що навіть зустріч із Зеленським там розглядається як основа для капітуляції. Якщо буде досягнуто домовленості про те, що Україна капітулює, тоді Путін може зустрічатися хоч із вами, хоч зі мною. У всіх інших випадках мене мучать невиразні сумніви", — пояснив експерт.

Він також зазначив, що в логіці російської сторони будь-який візит представника країни, яка стала жертвою агресії, до агресора, автоматично сприймається як крок до підписання капітуляції.

"Зрозуміло, що вони будуть розповідати про гарантії безпеки і все інше. Але в цій логіці, якщо жертва, якщо представник жертви агресії приїжджає до агресора, очевидно для того, щоб підписувати капітуляцію. З цього треба виходити", — додав Магда.

Політолог Володимир Фесенко підтвердив цю думку, зазначивши, що така зустріч "цілком нереальна".

"Це зовсім неможливо. І в Москві це чудово розуміють, тому й висувають таку пропозицію, неприйнятну для України", — сказав він.

Як вже писали "Коментарі", в Україні енергетична ситуація залишається напруженою, і фахівці радять готуватися до можливого погіршення умов постачання електроенергії. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в подкасті "Суб’єктивно, але правдиво" застеріг громадян, що найближчим часом ситуація може стати складнішою.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини