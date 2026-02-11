Это совершенно невозможно: озвучен ультиматум о встрече Зеленского с Путиным

Возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями на нынешнем этапе войны выглядит малореалистичной. В Москве такой формат переговоров может восприниматься как потенциальный шаг к капитуляции Украины. В комментарии для Телеграфа политический эксперт Евгений Магда и политолог Владимир Фесенко поделились своим видением этой темы. Оба эксперта пришли к подобным выводам относительно маловероятности таких контактов.

Фото: из открытых источников

Магда подчеркнул, что в России даже возможную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским может рассматриваться как предпосылка для капитуляции.

"Представить, что Путин встречается с Будановым или Умеровым, я не могу по той простой причине, что даже встреча с Зеленским там рассматривается как основа для капитуляции. Если будет достигнута договоренность о том, что Украина капитулирует, тогда Путин может встречаться хоть с вами, хоть со мной." Во всех остальных случаях меня .

Он также отметил, что в логике российской стороны любой визит представителя страны, ставшей жертвой агрессии, к агрессору, автоматически воспринимается как шаг к подписанию капитуляции.

"Понятно, что они будут рассказывать о гарантиях безопасности и все остальное. Но в этой логике, если жертва, если представитель жертвы агрессии приезжает к агрессору, очевидно для того, чтобы подписывать капитуляцию. Из этого следует исходить", — добавил Магда.

Политолог Владимир Фесенко подтвердил это мнение, отметив, что такая встреча "совершенно нереальна".

"Это совсем невозможно. И в Москве это прекрасно понимают, потому и выдвигают такое предложение, неприемлемое для Украины", — сказал он.

