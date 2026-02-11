Не знают, как оправдать свой провал: названа причина страшной паники россиян из-за действий ВСУ

Российские военные корреспонденты сообщают о якобы контрнаступлении украинских сил в районе границы Днепропетровской и Запорожской областей. Однако официального подтверждения от украинского командования пока нет, отметил военный обозреватель Иван Тимочко, комментируя ситуацию в Запорожском направлении. По его словам, такие сообщения могут иметь определенную информационную цель.

Фото: из открытых источников

Тимочко отметил, что вблизи Гуляйполя Запорожской области враг скопил значительное количество личного состава и техники. Однако украинские войска контролируют господствующие высоты вокруг города, что позволяет эффективно удерживать оборону и наносить удары по противнику.

Такой возможностью, конечно, грех не воспользоваться, поэтому там просто усилились артиллерийские удары. И по враждебным смежникам, если находится слабое место, наносятся удары", — объяснил эксперт.

В то же время Генеральный штаб ВСУ и официальные пресс-секретари пока не подтвердили факт контрнаступления. Пока можно говорить только об активизации боевых действий в этом направлении или о точечных атаках на уязвимые участки противника. Как отметил Тимочко, украинские войска могут использовать слабые места в оборонных порядках врага, нанося локальные удары для уничтожения его сил.

Военный обозреватель также выразил мнение, что информация о контрнаступлении ВСУ частично носит пропагандистский характер.

"В большей степени склоняюсь к мнению, что это один из элементов российской пропаганды, наложившийся на прекращение использования россиянами Starlink и на ограничение работы в России Telegram. Поэтому для оправдания провальных операций российских командиров они и накручивают ситуацию о якобы наступлении ВСУ", — подчеркнул он.

