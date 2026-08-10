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«Не збито жодної ракети»: у Повітряних силах різко звернулися до українців

Юрій Ігнат закликав не перетворювати статистику роботи ППО на «подарунок» російській пропаганді. Він пояснив, чому Україна не може збивати балістику так само ефективно, як Shahed

10 серпня 2026, 15:42
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Кравцев Сергей

У Повітряних силах ЗСУ закликали українські медіа та Telegram-канали не робити гучних висновків із повідомлень про ракети, які не вдалося перехопити під час російських атак. Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що подібні заголовки фактично допомагають російській пропаганді.

«Не збито жодної ракети»: у Повітряних силах різко звернулися до українців

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

За його словами, після останніх атак на Одещину в інформаційному просторі з'явилися тисячі повідомлень із формулюванням "не збито жодної ракети". Ігнат наголосив, що російські пропагандисти активно використовують такі публікації, демонструючи їх як доказ нібито повної безпорадності української ППО.

Водночас ситуація значно складніша. Росія застосовує комбіновані удари, використовуючи балістичні, крилаті та авіаційні ракети, а також ударні безпілотники, включно з реактивними.

Юрій Ігнат зазначив, що українська ППО щодня використовує всі доступні засоби для відбиття атак. Рівень знищення Shahed, за його словами, залишається дуже високим і сягає 95%.

А от із балістичними ракетами ситуація принципово інша. Україна наразі не має достатньої кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot — єдиного комплексу, здатного ефективно протидіяти балістичним цілям.

Представник Повітряних сил також наголосив, що РФ зараз цілеспрямовано б'є по портовій інфраструктурі та логістиці, намагаючись завдати удару по українській економіці.

За словами Ігната, Україна очікує допомоги від партнерів і працює над посиленням протиповітряної оборони. Водночас він закликав медіа відповідально подавати інформацію, аби не створювати паніку та не підігравати інформаційній кампанії РФ.

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