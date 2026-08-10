«Не сбита ни одна ракета»: в Воздушных силах резко обратились к украинцам

В воздушных силах ВСУ призвали украинские медиа и Telegram-каналы не делать громких выводов из сообщений о ракетах, которые не удалось перехватить во время российских атак. Начальник управления коммуникаций воздушных сил Юрий Игнат заявил, что подобные заголовки фактически помогают российской пропаганде.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, после последних атак на Одесщину в информационном пространстве появились тысячи сообщений с формулировкой "не сбита ни одна ракета". Игнат подчеркнул, что российские пропагандисты активно используют такие публикации, демонстрируя их как доказательство якобы полной беспомощности украинской ПВО.

В то же время ситуация гораздо сложнее. Россия применяет комбинированные удары, используя баллистические, крылатые и авиационные ракеты, а также ударные беспилотники, включая реактивные.

Юрий Игнат отметил, что украинское ПВО ежедневно использует все доступные средства для отражения атак. Уровень уничтожения Shahed, по его словам, остается очень высоким и достигает 95%.

А вот с баллистическими ракетами ситуация принципиально иная. У Украины пока нет достаточного количества ракет-перехватчиков для систем Patriot — единого комплекса, способного эффективно противодействовать баллистическим целям.

Представитель Воздушных сил также подчеркнул, что РФ сейчас целенаправленно бьет по портовой инфраструктуре и логистике, пытаясь нанести удар по украинской экономике.

По словам Игната, Украина ожидает помощи от партнеров и работает над усилением противовоздушной обороны. В то же время, он призвал медиа ответственно подавать информацию, чтобы не создавать панику и не подыгрывать информационной кампании РФ.

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