Не вистачає Келлога: експерт оцінив вплив «Міндічгейту» на переговори про припинення війни

У переговорному процесі щодо можливих варіантів завершення війни в Україні зараз не вистачає спецпредставника президента США Кіта Келлога.

Політолог Ігор Чаленко. Фото: з відкритих джерел

Натомість іншим американським посланцем Стівом Віткоффом російський "переговірник" Кирило Дмітрієв "вертить як хоче". Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

"Хотілося б більше зараз в нинішньому процесі безпосередньо пана Келога. Тому що у нього є реалістичний підхід. Бо, як сам казав сам Трамп, Віткофф не знає Росії. Він не розуміється в деталях, не відчуває цього. І в цій ситуації це найбільша проблема", — зазначив експерт.

На думку Чаленка, представник РФ Кирило Дмітрієв зараз використвує тему переговорів, щоб якнайбільше відтермінувати, наприклад, повноцінне введення санкцій проти "Лукойлу".

Експерт вважає, що зараз триває жорстка кулуарна робота. На думку політолога, так званий "Міндічгейт" у США дійсно можуть використовути, щоб надати Києву більшої гнучкості.

"У нас дві полярності. Одні кажуть, що "Міндічгейт" влаштували, щоб прогнути Україну, інші кажуть, що це абсолютно дві різні історії. Я думаю, що це вінегрет, і ми в ньому знаходимось. Це якраз і використовується для того, щоб, як кажуть в американській адміністрації, надати Києву більшої гнучкості", — додав Ігор Чаленко.

Як повідомляв портал "Коментарі", на тлі повідомлень про новий "мирний план", нібито розроблений США, державний секретар Марко Рубіо висловився про необхідність "покласти край смертоносній війні" в Україні. За його словами, Вашингтон формує перелік можливих ідей для припинення війни РФ проти України. На думку Рубіо, потрібні реалістичні рішення та поступки з обох сторін.