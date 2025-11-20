Не хватает Келлога: эксперт оценил влияние «Миндичгейта» на переговоры о прекращении войны

В переговорном процессе по возможным вариантам завершения войны в Украине сейчас не хватает спецпредставителя президента США Кита Келлога.

Политолог Игорь Чаленко. Фото: из открытых источников

А другим американским посланником Стивом Виткоффом российский "переговорщик" Кирилл Дмитриев "вертит как хочет". Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 сказал политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

"Хотелось бы больше сейчас в нынешнем процессе непосредственно господина Келога. Потому что у него есть реалистичный подход. Потому что, как сам говорил Трамп, Виткофф не знает России. Он не разбирается в деталях, не чувствует этого. И в этой ситуации это самая большая проблема", — отметил эксперт.

По мнению Чаленко, представитель РФ Кирилл Дмитриев сейчас использует тему переговоров, чтобы больше отсрочить, например, полноценное введение санкций против "Лукойла".

Эксперт считает, что сейчас идет жесткая кулуарная работа. По мнению политолога, так называемый "Миндичгейт" в США действительно могут использовать, чтобы придать Киеву большую гибкость.

"У нас две полярности. Одни говорят, что "Миндичгейт" устроили, чтобы прогнуть Украину, другие говорят, что это абсолютно две разные истории. Я думаю, что это винегрет, и мы в нем находимся. Это как раз и используется для того, чтобы, как говорят в американской администрации, придать Киеву большую гибкость", — добавил Игорь Чаленко.

Как сообщал портал "Комментарии", на фоне сообщений о новом "мирном плане", якобы разработанном США, государственный секретарь Марко Рубио высказался о необходимости "положить конец смертоносной войне" в Украине. По его словам, Вашингтон формирует список возможных идей для прекращения войны РФ против Украины. По мнению Рубио, нужны реалистические решения и уступки с обеих сторон.