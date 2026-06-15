"Не вдається зачистити противника": у ЗСУ зробили термінову заяву про заяву для великого міста

За інформацією 19-го армійського корпусу, у районі Костянтинівки Донецької області може перебувати близько 123 російських військових. Такі дані оприлюднив командир 19-го АК, бригадний генерал Олександр Бакулін під час ефіру національного телемарафону.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що ситуація в місті залишається контрольованою, хоча й непростою. За словами військового, на напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій, адже противник продовжує виконувати поставлені завдання та діє доволі наполегливо. Водночас Бакулін підкреслив, що оборонці тримають позиції і ведуть активну протидію спробам просування окупантів.

"Ситуація в Костянтинівці не є критичною… Я не можу сказати, що напрямок складний, у нас все дуже просто. Проблем дійсно дуже багато. Противник непростий, націлений на виконання своїх завдань. Тому… важко, але боротьба триває", — зазначив він.

Командир 19-го корпусу уточнив, що наведені цифри базуються на даних розвідки бригад та корпусних підрозділів. Інформація збирається з різних джерел і проходить уточнення, тому може містити певну похибку.

"Те, що ми об'єктивно бачимо, підраховуємо завдяки багатьом каналам надходження інформації, ми вважаємо, що противника на сьогодні (ймовірно) 123 особи. На мою особисту думку, ці цифри плюс-мінус 20-30 осіб, тому що у нас можуть бути певні дублювання з розвідки. Можливо, звичайно, когось не врахували, когось не бачимо. Тому цифра 250, деякі кажуть до 300 осіб, на мою особисту думку, вона дещо перебільшена. Але сказати на 100 відсотків, що це не так, знову ж таки, це розвідувальна інформація, вона завжди подається зі словом "ймовірно"", — пояснив Бакулін.

Він також зауважив, що російські війська застосовують тактику проникнення малими групами, яку раніше вже використовували на інших ділянках фронту, зокрема під Покровськом. Такий підхід передбачає спроби інфільтрації вглиб оборонних позицій з метою дестабілізації ситуації.

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