"Не удается зачистить противника": в ВСУ сделали срочное заявление о заявлении для большого города

По информации 19-го армейского корпуса, в районе Константиновки Донецкой области может находиться около 123 российских военных. Такие данные обнародовал командир 19 АК, бригадный генерал Александр Бакулин во время эфира национального телемарафона.

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Он подчеркнул, что ситуация в городе остается контролируемой, хоть и непростой. По словам военного, на направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, ведь противник продолжает выполнять поставленные задачи и действует достаточно упорно. В то же время Бакулин подчеркнул, что защитники удерживают позиции и ведут активное противодействие попыткам продвижения оккупантов.

"Ситуация в Константиновке не критическая… Я не могу сказать, что направление сложное, у нас все очень просто. Проблем действительно очень много. Противник непрост, нацелен на выполнение своих задач. Поэтому… тяжело, но борьба продолжается", – отметил он.

Командир 19-го корпуса уточнил, что данные цифры базируются на данных разведки бригад и корпусных подразделений. Информация собирается из разных источников и проходит уточнение, поэтому может содержать определенную погрешность.

"То, что мы объективно видим, подсчитываем благодаря многим каналам поступления информации, мы считаем, что противника на сегодняшний день (вероятно) 123 человека. По моему личному мнению, эти цифры плюс-минус 20-30 человек, потому что у нас могут быть определенные дублирования по разведке. Может, конечно, кого-то не учли, кого-то не видим. Поэтому цифра 250, некоторые говорят до 300 человек, по моему личному мнению, она несколько преувеличена. Но сказать на 100 процентов, что это не так, опять же это разведывательная информация, она всегда подается со словом "вероятно"", — пояснил Бакулин.

Он также отметил, что российские войска применяют тактику проникновения малыми группами, ранее уже использовавшейся на других участках фронта, в частности под Покровском. Такой подход предусматривает попытки инфильтрации в глубь оборонительных позиций с целью дестабилизации ситуации.

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