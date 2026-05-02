Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Не вчіть нас горювати»: звернення вдови військового
«Не вчіть нас горювати»: звернення вдови військового

Дружина загиблого військового відверто розповіла, як насправді виглядає життя після втрати — без шаблонів і чужих очікувань

2 травня 2026, 02:19
Ткачова Марія

Дружина загиблого військового Катерина Мотрич поділилася відвертими думками про проживання втрати та тиск, який відчувають вдови в українському суспільстві.

«Не вчіть нас горювати»: звернення вдови військового

Дівчина загиблого військового про проживання втрати

За її словами, оточення часто нав’язує уявлення про те, як має виглядати скорбота: від зовнішніх атрибутів до “правильних” термінів горювання. Водночас вона наголошує, що внутрішній біль не потребує демонстрації і не вкладається в жодні рамки.

Жінка говорить, що після втрати людина опиняється у стані, де головне — просто вижити. У якийсь момент, за її словами, доводиться обирати: або зламатися, або продовжувати жити, навіть якщо це дається надзвичайно складно.

Вона також підкреслює, що глибоке занурення у горе може позбавляти сил жити далі, а тому кожен шукає свій спосіб триматися — іноді з допомогою лікування та підтримки.

Катерина звертає увагу на те, що найбільше ранить не лише сама втрата, а й реакція суспільства, яке часто замість підтримки висуває вимоги та оцінки.

У своєму зверненні вона закликає до розуміння і поваги до особистого досвіду кожної людини, яка пережила втрату, наголошуючи: ніхто не має права диктувати, як саме проживати біль.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що Куп'янськ залишається одним із найгарячіших напрямків фронту.
За його словами, російські війська безперервно здійснюють штурмові дії, намагаючись просунутися до міста та витіснити українські підрозділи за річку Оскіл. Противник активно застосовує тактику малих піхотних груп, а також використовує елементи інфраструктури, зокрема труби, для прихованого проникнення. Втім, більшість таких спроб знищується ще на підходах до позицій.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DTaQGB2jGrz/?igsh=MTluaXU2cmJrMWI3Nw==
