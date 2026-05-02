«Не вчіть нас горювати»: звернення вдови військового

Дружина загиблого військового Катерина Мотрич поділилася відвертими думками про проживання втрати та тиск, який відчувають вдови в українському суспільстві.

Дівчина загиблого військового про проживання втрати

За її словами, оточення часто нав’язує уявлення про те, як має виглядати скорбота: від зовнішніх атрибутів до “правильних” термінів горювання. Водночас вона наголошує, що внутрішній біль не потребує демонстрації і не вкладається в жодні рамки.

Жінка говорить, що після втрати людина опиняється у стані, де головне — просто вижити. У якийсь момент, за її словами, доводиться обирати: або зламатися, або продовжувати жити, навіть якщо це дається надзвичайно складно.

Вона також підкреслює, що глибоке занурення у горе може позбавляти сил жити далі, а тому кожен шукає свій спосіб триматися — іноді з допомогою лікування та підтримки.

Катерина звертає увагу на те, що найбільше ранить не лише сама втрата, а й реакція суспільства, яке часто замість підтримки висуває вимоги та оцінки.

У своєму зверненні вона закликає до розуміння і поваги до особистого досвіду кожної людини, яка пережила втрату, наголошуючи: ніхто не має права диктувати, як саме проживати біль.

