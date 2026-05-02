Война с Россией «Не учите нас горевать»: обращение вдовы военного
«Не учите нас горевать»: обращение вдовы военного

Жена погибшего военного откровенно рассказала, как на самом деле выглядит жизнь после потери - без шаблонов и чужих ожиданий

2 мая 2026, 02:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Жена погибшего военного Екатерина Мотрич поделилась откровенными мыслями о проживании потери и давлении, которое испытывают вдовы в украинском обществе.

«Не учите нас горевать»: обращение вдовы военного

Девушка погибшего военного о проживании потери

По ее словам, окружение часто навязывает представление о том, как должна выглядеть скорбь: от внешних атрибутов до правильных сроков горения. В то же время она отмечает, что внутренняя боль не нуждается в демонстрации и не укладывается ни в какие рамки.

Женщина говорит, что после потери человек оказывается в состоянии, где главное просто выжить. В какой-то момент, по ее словам, приходится выбирать: либо сломаться, либо продолжать жить, даже если это дается очень сложно.

Она также подчеркивает, что глубокое погружение в горе может лишать сил жить дальше, поэтому каждый ищет свой способ держаться — иногда с помощью лечения и поддержки.

Екатерина обращает внимание на то, что больше всего ранит не только утрата, но и реакция общества, которое часто вместо поддержки выдвигает требования и оценки.

В своем обращении она призывает к пониманию и уважению личного опыта каждого человека, который пережил потерю, подчеркивая: никто не имеет права диктовать, как именно проживать боль.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что речник группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что Купянск остается одним из самых горячих направлений фронта.
По его словам, российские войска непрерывно совершают штурмовые действия, пытаясь продвинуться в город и вытеснить украинские подразделения за реку Оскол. Противник активно применяет тактику малых пехотных групп, а также использует элементы инфраструктуры, в частности трубы для скрытого проникновения. Впрочем, большинство таких попыток уничтожается еще на подходах к позициям.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DTaQGB2jGrz/?igsh=MTluaXU2cmJrMWI3Nw==
