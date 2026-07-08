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"Не валіть царя": Симоньян остаточно зірвалася через паливний колапс у Росії

Симоньян порадила росіянам не обурюватися через дефіцит пального та черги на АЗС, а згадати, як жили у 90-х роках

8 липня 2026, 13:20
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Клименко Елена

Паливна криза в Росії стрімко загострюється на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі та дії західних санкцій. Дефіцит бензину, довгі черги на автозаправках і зростання цін дедалі сильніше позначаються на повсякденному житті росіян. На цьому тлі кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала громадян не панікувати та "терпіти" труднощі.

"Не валіть царя": Симоньян остаточно зірвалася через паливний колапс у Росії

Фото: з відкритих джерел

Під час ефіру на російському телебаченні вона намагалася переконати глядачів не перебільшувати масштаби проблем із пальним і не висловлювати невдоволення через ситуацію на АЗС. Натомість Симоньян запропонувала згадати складні часи після розпаду СРСР, коли люди жили за продуктовими талонами, а дефіцит був звичним явищем.

Пропагандистка розповіла про власні спогади з початку 1990-х, стверджуючи, що в дитинстві їй доводилося носити воду відрами через перебої з водопостачанням. За її словами, нинішні труднощі не можна порівнювати з тим періодом, тому росіянам варто зберігати спокій і не драматизувати ситуацію.

Крім того, Симоньян заявила, що економічні проблеми нібито використовуються "ворогами Росії" для розхитування внутрішньої ситуації. Вона висловила думку, що зовнішні сили прагнуть спровокувати масове невдоволення населення, яке могло б поставити під загрозу чинну владу. Як приклад вона згадала події 1917 року, закликавши не допустити повторення історії.

Водночас під час свого виступу пропагандистка не пояснила причин нинішньої паливної кризи та не згадала про наслідки повномасштабної війни, розв'язаної Кремлем проти України, яка суттєво вплинула на російську економіку.

Як вже писали "Коментарі", Росія й надалі здатна регулярно завдавати масованих комбінованих ударів по Україні, оскільки постійно поповнює запаси ракет і безпілотників. Водночас повністю захистити українське небо лише системами ППО неможливо. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.



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